Miks muudeti Eesti võrkpallikoondise poolfinaali aega?

Kui algse kava järgi pidanuks täna Eesti ja Tšehhi vahel peetav Challenger Cupi poolfinaal algama Eesti aja järgi kell 20, siis tegelikult pannakse pall mängu juba kell 17.

Võrkpallihuvilistel tekkis igati õigustatud küsimus, miks turniiri ajal sedasi ajakava muudetakse. Algses kavas on kirjas, et A-grupi võitja ja B-grupi teise koha meeskond mängivad kell 17 ning A-grupi teine ja B-grupi esimene kell 20. Nüüd on need ümber vahetatud. Eesti võrkpalliliidu turundusjuhi Toomas Vara sõnul tehti seda puhtalt televisiooni nõudmisel.

Sportlikus mõttes pole see meie meeskonna jaoks sugugi halb, sest nii jääb enne kulla- või pronksimängu rohkem aega puhkamiseks.