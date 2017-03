Võrkpalli Balti liiga põhiturniiri võitis kindlalt Tartu Bigbank, kuid finaalturniir toimub hoopis Võrus.

Põhjus lihtne: järgmiseks nädalavahetuseks pole Tartus vaba spordihalli. Ülikooli spordisaalis on rahvusvaheline korvpalli noorteliiga, A Le Coqi spordimajas reedel tsirkus ja pühapäeval judo võistlused. „Lootsime, et judot saab nihutada, aga ei saanud. Mis seal ikka, ei tohi ennast häirida lasta,“ rääkis Bigbanki mänedžer Hendrik Rikand.

Nõnda peetakse Final Four 18.-19. märtsil Võru spordikeskuses, kuhu mahub tribüünidele umbes 650 inimest. Rikand avaldas kahtlust, kas kõik huvilised saali ära mahuvad. Tartus käis põhihooaja reamänge vaatamas 200 – 300 inimest, tugevamaid vastaseid juba 400 – 500 ja kohamängudel on saalis tavaliselt olnud üle 800 huvilise.

Balti liiga veerandfinaalides kohtub Tartu Ozolniekiga, Tallinna Selver Jekabpilsiga, Pärnu vastaseks on Riia ja Rakvere duelleerib Vilniusega. Edasipääsuks on vaja kahte võitu, mängupäevad on neljapäev, laupäev ja pühapäev.