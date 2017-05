Miks ikkagi kuldsed kübarad – kas see oli võrkpallurite Facebooki skandaali elegantne lõppakord?

Tallinna Selveri mängijad tõmbasid Eesti meistrivõistlustel tiitlit kaitstes pähe omapärased kuldsed kübarad.

Kui siinkirjutaja Karli Allikult võidu järel küsis, mis värk nende kuldsete kübaratega on, vedas noor võrkpallur näo muigele ja pakkus: "Arvan, et seal on mingi seos selle Facebooki skandaaliga."

Nimelt tekkis sotsiaalmeedias mõnda aega tagasi sõnavahetus, mis lõpuks üsna inetuks läks. Alguse sai see Balti liiga finaalturniiri ajal, kui endine Pärnu pallur Andrus Raadik avaldas heameelt, et finaali pääsesid Rakvere ja Pärnu. Ta nimetas Selveri mängijaid klounideks, sest nii nad tema sõnul platsil käituvad – nagu klounid.

Kui Eesti meistrivõistluste poolfinaalis omakorda Selver Pärnu auti lükkas, ei jätnud Tallinna klubi liider Lincoln Williams juhust kasutamata ja torkas vastu: klounid on tagasi! Sellest puhkes elav sõnavahetus, kuhu sekkusid paljud mängijad ja tmis läks isiklikuks ja inetuks. Nüüdseks on postitus kustutatud. Loodetavasti saab selle elegantse kübaranaljaga – kui see nüüd ikka oli Selveri vastukäik – tülitsemine lõpu ning Raadik ja koondisse kuuluvad Selveri mehed on matnud sõjakirve.