Miks ikkagi Bigbank Rakvere poolproffidelt valusa kolaka sai? Kirev kimp arvamusi

Tartu Bigbank jäi eile võrkpalli Balti liiga otsustavas veerandfinaalis Rakverele alla mannetult 0:3 ja langes konkurentsist.

Kaotuse järel pani tartlaste loots Oliver Lüütsepp ameti maha. Kuigi Rakvere jõudis juba kolmandat korda järjest Balti liigas finaalturniirile, oli kordades suurema eelarvega Bigbanki kaotus üllatus. Tegu on ju ikkagi profimeeskonnaga, mida toetab kolm välismängijat. Paljud Lääne-Virumaa pallurid käivad treeningul põhitöö kõrvalt ja hooaja alguses palgatud leegionärid on tänaseks lahkunud. Lisaks oli otsustavas mängus põlvevigastusega audis põhikoosseisu mängija Tanel uusküla, keda asendas esmakordselt tähtsas kohtumises platsile saanud 18-aastane Mart Toom.

Ja siis tampis Rakvere Tartut nagu ise tahtis – 25:21, 25:20, 25:18.

Kahtlemata koosnes see suurüllatus kahest poolest. Rakvere mängijad võitlesid platsil nagu lõvid. Muidugi ei vaevanud neid ka kaotusehirm. Tartu seevastu tegi aga äärmiselt hädise etteaste.

Mis ikkagi juhtus?

Bigbanki klubi juhatuse liige Raivo Simson: „Eks tagantjärele oleme kõik targad. Tundub, et üks meeskond oli mängu juba varem paberil ära mänginud. Kes mängu nägi, see saab aru. Aga ainult koosseisu põhjal tulemust ära ei otsusta. Tuleb võidelda! Meie meeskond oli kui kipsis. Kui mängid tasemest välja 50-60 protsenti, siis Rakveret ei võidagi.”

Bigbanki mänedžer Hendrik Rikand: „Kaotus kaotuseks, aga kui vaatame, kuidas alla jäädi, kes olid ühel väljakul ja kes teisel, siis on tulemus ebareaalne. Tundub, et ei klapi mõned mängijad omavahel ja treener Oliver Lüütsepaga. Võib-olla mõeldi juba järgmistele mängudele.”

Bigbanki abitreener Argo Meresaar: „Ma ei usu, et häälestus oli halb. Pigem võib-olla häälestuti üle. Kõik mehed teadsid mängu tähtsust. Seda rõhutasid treenerid ja ka klubi juhtkond. Stuffi tehtud eeltöö oli väga põhjalik. Äkki isegi liiga põhjalik ja tulnuks mängulisemalt peale lennata?

Tuleb meestelt küsida, miks sedasi kipsi mindi. Vaatasin täna mängu videost üle. Otsustavatel hetkedel oli Rakvere selgelt agressiivsem. Meie taktika on olnud, et teeme ise vähe vigu. Aga kui Rakvere tuleb ja paneb sedasi, siis on nii raske. Mõned meie mängijad – ma ei hakka nimesid nimetama – ei saanud lõpuni aru, mida tegema peavad ja kuidas tuleb rünnata. Kolm mängu järjest tambiti Siim Ennemuisti ja Joonas Popmani blokki, ehkki nad tegid kogu aeg sama asja. Kümme korda sai korrutatud. Eks see näitab mängija tarkust. Või vastupidi: lollust.”

Bigbanki libero Rait Rikberg: „See, mis toimus, oli uskumatu. Täielik košmaar! Ei oska seletada, mis toimus, kuidas kogu võistkond nii ära kustus. Arvan, et ameti maha pannud Lüütsepp ei näinud enam võimalust, kuidas meid paremini mängima panna ja tegi ainuõige otsuse. Tema aeg sai lihtsalt otsa. Muidugi on mul sellest kahju, nägin, et ta tegi seda tööd hingega ja andis endast sada protsenti.”

Veerandfinaalis Lüütseppa abistanud statistik Alar Rikberg: „Olen sellist asja paar korda näinud. Teinekord lihtsalt juhtub, et mitte kellelgi ei tule mitte midagi välja. Treener muudab koosseisu, asetusi, aga ikkagi midagi ei muutu. Esimeses mängus vast tõesti eeldati, et see seeria tuleb kergemini ära. Rakvere treener Andres Toode üllatas diagonaalründaja valikuga ja Elia Lulla oli ei-tea-kust leidnud elu parima vormi. Teises mängus pidasime juba plaanist paremini kinni. Kokkuvõttes tuleb öelda, et sellise rünnakuga ja vigasid täis mänguga ongi raske võita.”