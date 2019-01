Miks ei mänginud Soome võrkpallinaiskond Eesti vastu parimas koosseisus?

Seega mingist naabrite teenest või hilisest jõulukingist rääkida ei saa. Samas poleks olnud ka midagi üllatavat, kui Soome oleks tulnud neid mänge mängima puhtalt tulevikulootustega. See on võrkpallis üsna tavapärane praktika, et kui eesmärk saavutatud, siis säästetakse põhitegijaid ja antakse noortele võimalus karastuda. Näiteks eelmises EM-valiktsüklis aitas see kõvasti kaasa Eesti meeskonna finaalturniirile jõudmisele – alagrupivõitja Tšehhi tuli viimases voorus meie vastu vahetusmängijatega. Eks see oleneb ka treeneri käekirjast, hiljuti samas olukorras olnud Eesti koondise loots Gheorghe Cretu teatavasti Lätile mingit hinnaalandust ei teinud, platsil olid põhimehed ja lõunanaabrid said korraliku koslepi.

„Õnnitlused meie vastasele,” sõnas Kangasniemi pressikonverentsil. „See on suur saavutus ja oleme nende üle õnnelikud. Meil oli enne seda kohtumist mõned probleemid, mistõttu me täna ei mänginud väga hästi. Tegime mitmeid vigu, mida me tavaliselt ei tee. Üksnes teises geimis suutsime mängida nõnda, nagu tahame.”

Kapten Laura Pihlajamäki lisas: „Eesti tõesti tahtis seda mängu võita ja seda oli platsil näha. Me ei mänginud oma parimat võrkpalli.”