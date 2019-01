Midagi ei kingita niisama: Tšehhi alistas alagrupi liidri ja tõrjus EM-pileti eest võitleva Eesti kolmandaks

Võistkondi reastades loetakse esmalt võitude arvu, seejärel punkte ning edasi geimide suhet. Seega Andrei Ojametsa hoolealuste jaoks on kõik jätkuvalt oma kätes – kui Eesti võidab kaks mängu, ollakse kindlasti grupis kahe parema seas. Kui Eesti aga homme Rootsile kaotab, on seis keeruline, sest siis on meil võite enne viimast vooru Tšehhiga võrdselt, kuid neil on tabelipunkte 8, meil 6.



Homme Lätit võõrustav Eesti meeste võrkpallikoondis oli koos Rumeenia ja Kreekaga juba varem edasipääsu kindlustanud. Täna lisandusid neile Ukraina ja Slovakkia. Ukraina mängis 3:1 üle Makedoonia, Slovakkia 3:0 Montenegro.

Huvitaval kombel pole veel sugugi kindel Soome meeste jõudmine EM-ile. Nimelt kaotati alagrupis kahel korral Rumeeniale, kodus 2:3 ja võõrsil 1:3. Nende tõehetk on homme, kui võõrustatakse Taanit. 3:0 või 3:1 võit peaks tähendama seda, et soomlased kuuluvad nende viie alagrupi teise meeskonna sekka, kes lunastavad pileti.

