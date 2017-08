Meius ja Tammearu alustasid noorte olümpiamängude pääsmete jahti kolme võiduga

Pärnu rannas alanud noorte kontinentaalkarikasarja etapi avapäeva läbisid täiseduga Rasmus Meius ja Märt Tammearu, kes võitsid kõik kolm mängu.

Alustuseks oldi 22:20, 21:17 üle Portugali paarist Joao Pedrosa/Hugo Campos. Teises voorus oli meie paar 21:13, 25:23 parem Leedu duost Ignas Mazuras/Erikas Makaras, kusjuures teises geimis tulid meie noormehed välja 9:12 kaotusseisust ja pöörasid geimi enda kasuks tasavägise lõppmänguga. Päeva kolmandas matšis alistasid Meius ja Tammearu mõlemas geimis 21:12 Armeenia paari Razmik Hakobjan/Arman Miskarjani.

Seejuures pidid osalejad päeva jooksul kohanema vägagi erinevate oludega. Hommikul tervitas mängijaid mõnus päikesepaiste, ent päeva peale hakkas tuul ja kõledus aina enam tõusma ja ajutiselt polnud pääsu ka vihmasabinast. „Ilm oli veidikene kehvavõitu, ent suutsime enam-vähem oma taseme välja mängida. Olime vastastest serviga üle ja mängisime ka geimi lõppe natukene kindlamini kui vastased,” sõnas Meius.

Homme on meie noortel pidada veel üks alarupiturniiri kohtumine, kui minnakse vastamisi Prantsusmaaga. Pärast seda pääseb üheringilise turniiri võitja otse finaali, teiseks ja kolmandaks jäänud riigid kohtuvad omavahel veel korra ning selgitavad teise finalisti. Järgmisel suvel toimuvale Euroopa finaaletapile pääsevad mõlemad finalistid. Seal on kokku 16 koondist, kellest tuleva aasta oktoobris Argentinas Buenos Aireses toimuvatele noorte olümpiamängudele pääsevad viis paremat.

Avapäeva järel järgnevad Eestile Prantsusmaa noored, kes võitis kolmest mängust kaks. Portugal on võitnud kahest mängust ühe ja Leedu kolmest ühe. Armeenia on kaotanud seni kõik kolm kohtumist. „Homme tahame samamoodi jätakata. Esmalt Prantsusmaa ära võita ja siis juba finaali,” sõnas Tammearu.

Meie neidude koondis Jade Šadeiko/Katariina Vengerfeldt avas turniiri 21:12, 21:13 võiduga Armeenia eakaaslaste üle, ent seejärel tuli tunnistada Portugali 2:1 (21:11, 14:21, 15:12) ja Leedu 2:0 (21:15, 21:17) paremust. „Vastaseid vaadates oleks saanud kindlasti paremini. Neist ei olnud keegi tugeva löögiga, mis on meie plussiks, ent me ei suutnud seda ära kasutada. Eks oma mõju oli ka ilmal. Olud olid harjumatud, sest sellise ilmaga ei ole me trenni teinud,” rääkis Šadeiko. Tema sõnul jäi täna natukene vajaka ka omavahelisest suhtlusest väljakul.

Šansid kolme parema hulka jõudmiseks on meie neidudel alles, ent selleks tuleb homme kindlasti alistada prantslannad, kes täna kaotasid 1:2 Portugalile ja võitsid 2:0 Leedu neidusid.

Avapäeva läbis kaotuseta Portugal, kes kogus kolm võitu. Leedu on kahe võiduga kolmest mängust teine ja Armeenia on saanud kolm kaotust.

Meie neiud peavad alagrupi viimase kohtumise homme hommikul kell 9:00 ja noormehed kell 10:40.