Meistrite liigas superpartii teinud Renee Teppanilt rööviti alatult võit ja alagrupi esikoht

Matš oli väga tähtis, sest võiduga kindlustas nüüd Gdansk endale D-grupi esikoha ja veerandfinaali pääsu. Belchatowi 3:1 võidu korral oleks nemad enne viimast vooru alagrupis esimeseks tõusnud, 3:2 võidu korral olnuks neil Gdanskiga võite võrdselt ja üks punkt vähem ehk enne viimast vooru olnuks kõik jätkuvalt võimalik. Nüüd on alagrupi esikoht kindlasti läinud ja nende edasipääsu lootused minimaalsed. Ehkki lisaks alagrupivõitjatele saab viie grupi peale edasi ka kolm paremat teise koha meeskonda, kuid kahe võidu ja kolme kaotusega on Belchatowil väga väikesed võimalused.

Teppani sõnul on olukord klubis keeruline. Wlazly ja Szalpuk on õlavigastusega audis, iraanlane seljahädaga ja vigastatuid on veel. "Lihtne pole, koormus on meeletu. Minugi õlg on, nagu on. Kui mäng läheb pikaks, on päris raske. Meil on üks hea Hispaania doktor, kes korra pooleteise kuu jooksul käib, tema teeks asja ilmselt üsna ruttu korda. Paraku pole ta veel tulnud," rääkis Teppan. "Selge see, et praeguses olukorras pean mina mõnes mõttes meeskonda vedama, kuna kaks põhinurka on väljas ja uutelt meestelt on raske oodata, et nad hakkaksid kohe otsustama. Eri sarjade peale oleme nüüd kuus kaotust järjest saanud, enam ei koti need võitluslikud kaotused kedagi, võita oleks vaja. Vaja oleks ka abi saada, et keegi platsile tagasi tuleks, loodetavasti see meie keevavereline iraanlane saab varsti meid aidata."