Meistrite liigas mängima hakkaval Keith Pupartil kosilasi jagus - Türgist, Prantsusmaalt, Belgiast ja kaks klubi ka Eestist

Kodumaalt tundsid ta vastu huvi Saaremaa ja Pärnu. Mõlema huvi on loogiline: saarlased tahavad kõiki paremaid saarlasi kokku koguda, samas Pupart elab Paikusel, nii oleks Pärnus mängimisel omad eelised. "Nendega suhtlesime, aga läksin kohe sellise jutuga, et kaalun seda varianti juhul, kui väljast pakkumist ei tule," täpsustas nurgaründaja, kes ei osanud öelda, kui kaua veel võrkpalliga jätkata kavatseb. "Olen seda meelt, et nii kaua, kuni mul on tervist ja motivatsiooni, nii kaua ka teen."

Pupart usub, et ta värvati Belgia meisterklubisse põhikoosseisu mängijaks. Mänguminuteid tahavad ka kogenud Belgia koondise nurgaründaja Jelte Maan ning üks 21-aastane kohalik tulevikulootus.

Lisaks sõlmis Renee Teppan täna lepingu Poola meistri Bełchatówi PGE Skraga.

