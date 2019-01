Meistrite liiga | Erilise maasikaga säranud Robert Täht pidas maailma parima nurgaründajaga vinge duelli

Standings provided by Sofascore LiveScore

Põnev oli jälgida, kuidas tegutseb Täht võrreldes maailma parimaks nurgaründajaks peetava kuubalase Wilfredo Leoniga, kes liitus selle hooaja eel Kaasani Zenitist Perugiasse. Kui alguses oli seis väga selgelt Leoni kasuks, siis kokkuvõttes oli see võrdne duell ning eestlane oli statistikanäitajate osas pigem paremgi. Täht tõi 19 punkti (kasutegur +11), ta servi vastuvõtt oli 48% ja rünnak 60%. Leon arvele kogunes 17 punkti (+9), vastuvõtt 48%, rünnak 44%. Täht servis kokku 18 korda (1 äss, 5 viga), Leon 16 (4 ässa, 7 viga). Kahel korral jäi Täht kuubalase servikuuli vastu võimetuks. Perugia resultatiivseim oli diagonaalründaja Aleksandar Atanisijevic 24 silmaga (+19; 62%). STATISTIKA

D-alagrupis kohtub Renee Teppani koduklubi Belchatowi Skra kolmapäeval kell 21.00 Berliini Recycling Volleyga. Timo Tammemaa ja Keith Pupart ning Maaseiki Greenyard kohtuvad samuti kolmapäeval kell 19.00 Gdanski Trefliga.

D-alagrupis on kõigil neljal klubil kirjas üks võit ja üks kaotus, alagrupi liider on Gdansk, Maaseik on teine ja Belchatow kolmas.

Oliver Venno ja tema koduklubi Istanbuli Galatasaray läksid CEV Cupi 1/8-finaali korduskohtumises vastamisi Dukla Libereciga Tšehhist. Avamängu võitis Venno eestvedamisel 3:2 Galatasaray, täna tehti sotid selgeks kolme geimiga: 25: 15, 25:21, 25:19. Venno tõi 14 punkti (+9; 62%). STATISTIKA

Andrus Raadiku tööandja Savo Volley kohtub kolmapäeval kell 21.00 CEV Challenge Cupi 1/8-finaali korduskohtumises Sloveenia klubiga Kamniku Calcit. Avamatšis jäi Savo peale 3:2. Raadik tõi avamängus 17 punkti (+7). Raadik ise täna tõenäoliselt kaasa ei tee, sest taastub lõikusest.