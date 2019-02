Meistriliiga põhiturniiri viimane vaatus selgitab finaalturniiri korraldaja

Liidrikohal on enne viimaseid mänge tiitlikaitsja Saaremaa Võrkpalliklubi, kel on 48 punkti ja kõik põhiturniiri kohtumised peetud. Teisel kohal on 47 punktiga Bigbank Tartu, kel seisab laupäeval ees mäng TalTechiga, mis otsustab ühtlasi, kas esikohal lõpetab Saaremaa või Tartu meeskond. Kolmandat positsiooni hoiab 43 punktiga Läti esiklubi RTU/Robežsardze. Neljas on 39 punkti kogunud Pärnu Võrkpalliklubi, viies Selver Tallinn (31 punkti), kuues Rakvere Võrkpalliklubi (28 punkti), seitsmes Jekabpilsi Luši (28 punkti) ja kaheksandal ehk viimasel Eesti meistrivõistluste play-offi viival kohal TalTech (19 punkti).

Põhiturniiri võitja saab ühtlasi 1.-2. märtsil toimuva finaalturniiri korraldusõiguse. Põhiturniiri paremusjärjestuse määramisel võrreldakse esmalt punkte, seejärel võitude arvu, pärast mida geimide ja punktide suhet ning lõpuks omavaheliste mängude tulemusi. Veerandfinaalides kohtuvad põhiturniiril üldarvestuses kohtadele 1.-8. tulnud võistkonnad vastavalt: 1. vs 8., 2. vs 7., 3. vs 6. ja 4. vs 5., kusjuures teine ja vajadusel kolmas mäng on kõrgema asetusega võistkonna kodus. Veerandfinaalide kuupäevad on 21. veebruar, 23. veebruar ja vajadusel 24. veebruar.