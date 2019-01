Meie vinged võrkpallinaised – kust nad sedasi välja kargasid?

Siinne spordimaastik on paratamatult väga maskuliinne. Veidi päästavad olukorda vehklejad, tennisistid ja kergejõustiklased ning teiste spordialade üksikud säravad tipud, ent pallimängudes on seis ikka äärmiselt trööstitu.

Pallimängude naiskondadest mängis viimati korralikul tasemel vast Tallinna Näidislinnuvabriku käsipallivõistkond, kes mängis 1980-ndatel Nõukogude Liidu kõrgliigas ning kelle järelkasvuvõistkond tuli korra isegi liidu meistriks. Edasi on olnud pikk vaikelu igal rindel, ükski olümpiaala koondis pole isegi korralikult koputanud Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri uksele. Tasub mainida, et saalihokinaised on jõudnud MM-ile, kuid see spordiala pole maailmas paraku kuigi levinud.

Nüüd ühtäkki on võrkpallinaiskond EM-ist ühe võidu kaugusel. Kui nad homme Hämeenlinnas Soomet võidavad, on pilet käes, kui kaotavad, tuleb loota, et pool tundi hiljem algavas kohtumises suudab Rootsi lüüa Tšehhit. Ka siis oleks pilet käes. Aga kes ikka tahaks loota edasipääsu võimalused minetanud Rootsile, kes peab taas saama hakkama ilma tähtmängija Isabelle Haagita.