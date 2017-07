Meeste võrkpallikoondis alustas viimast ettevalmistust MM-i 3. ringi valikturniiriks

Täna kogunes Rakveres Eesti meeste võrkpalli rahvuskoondis, et alustada kahenädalast ettevalmistustsüklit enne 19. juulil Belgias Kortrijkis algavat MM-valikturniiri, kus segitatakse välja viimane Euroopast 2018. aasta MM-ile pääsev meeskond.

18. juunil võitis Eesti Mehhikos Maailmaliiga 3. tugevustsooni finaalis Hispaania koondist 3:0. Kohe peale seda algas meie mängijatel ja treeneritel väike puhkus, et koguda jõudu selle koondisehooaja järgmiseks tähtsaks etteasteks. 19. kuni 23. juulini peetakse Belgias MM-valikturniir, kus lisaks meie rahvuskoondisele osalevad Belgia, Hispaania, Saksamaa, Valgevene ja Slovakkia. Kuue meeskonna vahel mängitakse välja üks koht järgmisel aastal Bulgaarias ja Itaalias toimuvale MM-finaalturniirile.

Otsustava treeningtsükli peamised eesmärgid on 5-mänguliseks turniiriks vajaliku füüsilise vormi ja pallitunnetuse taastamine. "Peale puhkust töötame suhteliselt palju jõusaalis, et oleksime füüsiliselt korralikult ette valmistatud Belgia turniiri tihedaks mängugraafikuks," ütles Eesti koondise abitreener Rainer Vassiljev meeste plaanidest rääkides.

Esimesel treeninglaagri nädalal teevad mehed tööd Rakveres, teisel nädalal treenitakse Tallinnas. Belgiasse lendab rahvuskoondis 17. juuli õhtul. Enne turniiri algust ühtegi ametlikku kontrollkohtumist ei peeta. "Oleme sel hooajal mänginud väga suure arvu kohtumisi ja kuna koondise koosseis on püsinud sama, siis vajadust kontrollmängude järele me ei tunne," ütles peatreener Gheorghe Cretu ja lisas: "lisaks füüsilisele ettevalmistusele keskendume kindlate tehniliste elementide lihvimisele. Seda on kõige mõistlikum teha treeningutel, vajadusel saame pallitunnetust ja koostööd harjutada omavahel kuus-kuue vastu mängides".

MM-i 3. ringi valikturniiriks liitus koondisega nurgaründaja Oliver Orav.