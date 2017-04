MÄNGU ÜLEVAADE JA FOTOD | Selverit lahutab tiitlist vaid üks võit. Mis on lahti Tartu publikuga?

Võrkpalli Eesti meistrivõistluste finaalseeria kolmandas mängus võitis Tallinna Selver Tartu Bigbanki 3:1 (28:26, 25:21, 21:25, 25:16).

Selver juhib nelja võiduni mängitavat seeriat juba 3:0 ning võib kindlustada tiitli pühapäeval koduses Audentese spordikeskuses. Kui päev varem imestas Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna treener Gert Kullamäe, et miks publik saali ei jõua, siis sama trend jätkus täna – võrkpallifinaali jälgis tribüünil hinnanguliselt 300 silmapaari. Nii jäi üks tribüün, mida televisioonis näidati, sisuliselt täiesti tühjaks. See on kummaline, kuna näiteks viiendat poolfinaalmängu Rakverega vaatas TÜ hallis 700-800 inimest. Nüüd oli kaalul ju hoopis rohkem…? Kas neid peletas eemale kolmapäeval saadud ilmetu kaotus või äkki olid võrkpallisõbrad hoopis Maamessil?

MÄNGU MUUTJA. Tartu Bigbanki peatreener Oliver Lüütsepp tegi mõneti oodatud vahetuse, pannes algkoosseisus platsile Stefan Kaibaldi asemel Michael Michelau. Ameeriklane andiski kohtumisele tooni, tuues Bigbanki mängu kõvasti juurde positiivset energiat ja rünnakuteravust. Kokkuvõttes oli tal palju nii õnnestumisi kui ka eksimusi, kohtumise lõpus plusse ja miinuseid kokku lüües jäi saldoks +6.

VÕTMEHETK. Vähemalt üks võtmehetkedest saabus juba esimese geimi lõpus. Tartu dikteeris avavaatust algusest peale, juhtides ka lõpus 21:19. Paraku võrdsustus mäng seejärel Michelau ja Toms Vanagsi rünnakueksimuste tõttu. Seisul 23:23 lõi Selveri diagonaalründaja Lincoln Williams serviässa. Geimi lõpp oli närvide mäng, kus Tartu sidemängija Robert Viiber kippus liiga palju usaldama geimi hästi alustanud Michelaud. Mäng muutus liiga lihtsaks ja geim lõppes ameeriklase kahe rünnakuveaga. Kokkuvõttes läks rünnakubalanss paigast ära: Michelau sai avageimis 12 tõstet, Bradley Gunter 9 ja lätlane Vanags kõigest 4 ja seetõttu ei saanud viimane mängu nö korralikult sisse ning asendati hiljem Kaibaldiga. Esimene geim jättis matšile jälje – oleks Bigbank selle võitnud, võinuks nad sama hooga jätkates võita kuivalt.

HOKIVAHETUS. Lüütsepp teadis, et peab riskima ja 0:2 kaotusseisus tegi ohtralt vahetusi. Kolmandas geimis sekkusid pingilt mängu Ronald Järv, Kevin Soo ja Kaibald. Geim võideti, kuid pööret kohtumisse tuua ei õnnestunud ja neljanda geimi alguses lubati Selver sissejuhatuseks ette koguni 9:2 ja 13:4…

ÄRAKUKKUJAD. Kaotajate poolel võib välja tuua kaks pingile langenud meest, kes piirdusid 4 punktiga - Mart Naaber ja Vanags.

WILLIAMS VS GUNTER. Diagonaalründajate duellis sai Selveri austraallane Williams Bigbanki kanadalasest suruhaamri üle selles seerias juba kolmanda võidu. Williams: 23 punkti (kasutegur +10; rünnak 44%), Gunter 18 punkti (+8; 48%). Lisaks säras Williams taas vajalikul hetkel servijoonel.

PUNKTITOOJAD. Selver: Williams 23, Karli Allik 15, Oliver Orav 10, Reimo Rannar 10, Mihkel Tanila 7, Dmitri Dolgopolov 4. Bigbank: Gunter 18, Michelau 18, Meelis Kivisild 10, Mart Naaber 4, Vanags 4, Viiber 3, Soo 3, Markus Uuskari 3, Järv 2, Kaibald 1.

ELEMENT, KUST VAHE SISSE TULI. Igalt poolt natuke. Bigbank oli parem servi vastuvõtu osas (54% vs 48%), kuid rünnakusse see ei kandunud (46% vs 48%). Väike mahajäämus oli punktiblokkide osas (9 vs 12) ja eksimusi kogunes tartlastel rohkem nii servil (16 vs 13) kui ka rünnakul (9 vs 12). STATISTIKA

KOMMENTAARID. Oliver Lüütsepp: "Tegime parema mängu kui kolmapäevases kodumängus, aga endiselt on vastane grammikese parem. Jälle ei kasutanud me võimalust ära – esimene geim oli ju võtta! Ei saa öelda, et me Selverile üldse vastu ei saa, aga geimide lõppe on nad kindlamalt mänginud. Neljandas geimi alguses ei tulid nad väga hästi peale ja me ei pidanud survele vastu. Servil tegime hea päeva, enamat ei saagi tahta. Aga juba mitmendat korda mängis Selver meid üle oma bloki ja kaitsega. Michelau tõi mängu seda, mida temalt ootasime, aga lõi välja sama probleem, mis varemgi sel hooajal – kohati, kas kogenematusest või hetkelisest kontsentreerimise probleemidest tulenevalt, esineb tal lubamatuid langusi. Näiteks esimese geimi lõpus ja neljanda alguses on mul temalegi etteheiteid. Ma ei tea, võib-olla on see osalt ka minu viga ja tulnuks teda hooaja jooksul rohkem mängitada. Aga tahtsin anda Kaibaldile samuti võimalusi ja otsisin mõlemale mänguaega. Võib-olla olen Eesti poissi natuke rohkem eelistanud."