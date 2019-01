Maailma tippklubi vastu 19 punkti toonud Robert Täht: suutsime Perugia treeneri näo vihast punaseks ajada

Tähe koduklubi Izmiri Arkas kaotas koduväljakul üheks turniiri soosikuks peetavale Perugia Sir Colussi Sicomale 1:3 (10:25, 19:25, 25:22, 23:25). Täht tõi oma võistkonna parimana 19 punkti (kasutegur +11; rünnak 60%). Pikemalt saad mängu kohta lugeda siit.

„Esimene geim oli korralik kooliraha maksmine, sellel pikemalt ei peatuks. Meie jaoks algas mäng teisest geimist,” rääkis Täht Delfile. „Respekti saime vastastelt juba sellega, et vahetusi nad ei teinud ka pärast esimese geimi selget knock downi...”

Ta jätkas: „Lihtsalt öeldes oli lahe mäng alates atmosfäärist saalis kuni võitluslikkuseni platsil. Kui kaotusest üleüldse võimalik enesekindlust ammutada, siis on see just see mäng. Suutsime ajada Bernardi (Perugia treener Lorenzo Bernardi – M. R.) vihast näost punaseks ja panna Perugia mehed pinge alla. Meie noore meeskonna mentaliteedi jaoks on see oluline, et tõestasime iseendile, et suudame mängida maailma parimatega. Usun, et me väärinuks ka neljanda geimi võitu ja siis oleks võinud veel pulli saada.”

Arkas on alustanud Meistrite liigat kolme kaotusega ja sisuliselt on nende edasipääsulootus kustunud. Veerandfinaali pääsevad kõigi viie grupi võitjad ja kolm paremat teise koha meeskonda.