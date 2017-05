Lüütsepp Viiberist: ta on tehniliselt ja füüsiliselt palju edasi läinud, mängulugemine tuleb ajaga

Tartu Bigbanki võrkpalliklubi 205-sentimeetrine sidemängija Robert Viiber (20) teeb parasjagu keskkoolis lõpueksameid ning pole veel otsustanud, kus uuel hooajal mängib.

"Roberti vastu tunti huvi juba hooaja keskel, aga ühtegi väga silmapaistvat kosjalist polnud," ütleb tartlaste juhendaja Oliver Lüütsepp. "Ainult seepärast, et tegu on välismaaga, pole vaja igale poole kinnisilmi joosta."

30-aastane Lüütsepp jäi Viiberi hooajaga rahule, olgugi et rakverelane jagas sarnaselt eelnevale aastale mänguaega Ronald Järvega (23).

"Robert arenes viimase aasta jooksul selgelt edasi nii füüsiliselt kui tehniliselt. Mängu ülesehituse ja organiseerimise oskus tuleb aga aastatega. Et Järve tugevus on just mängu ülesehitus, kasutasin mõlemaid mehi vastavalt vajadusele. Ma usun ja loodan, et nad said piisavalt mänguaega," lisab Lüütsepp.

Lüütsepp soovib kogu tänavuse hooaja eestlastest tuumiku meeskonnas säilitada.