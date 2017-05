Lüütsepp jätkab Tartu peatreenerina, Gunter astub karjääriredelil mitu sammu edasi

Tartu Bigbanki võrkpalliklubi juhid otsustasid peatreener Oliver Lüütsepaga sõlmida aastase lepingupikenduse.

"Pingeid peal polnud (seoses klubijuhtide otsusega), sest ma pole kunagi arvanud, et peatreeneriamet on see üks ja ainus töö, mida ma tegema pean. Aga mul on väga hea meel, et klubi usaldab mind veel üheks aastaks meeskonda juhtima," sõnas Lüütsepp Delfile.

Tartu võitis Balti liigas põhiturniiri, kuid pärast meeskonna liidri Bradley Gunteri vigastada saamist ei suudetud finaalturniiril ega Eesti meistrivõistlustel potentsiaali täielikult realiseerida, lõpetades turniirid vastavalt kolmanda ja teisena.

"Muidugi ei jäänud me hooajaga rahule, aga samas pole ma nõus Postimehe pealkirjaga, et me tegime kehva hooaja. Kehva hooaja tegime me mullu, kui jäime koduses liigas viiendaks. Tänavu jõudsime finaali koos teise väga palju vaeva näinud meeskonnaga (Tallinna Selver). Üks meist pidi kaotama," selgitas Lüütsepp.

30-aastane juhendaja loodab meeskonna komplekteerimisega suures osas lõpule jõuda juba maikuus.

"Kõige esimene ülesanne on praeguste Eesti mängijate ja abijõududega kokkuleppele jõuda. Ma ei välista ka näiteks (Toms) Vanagsi jätkamist, aga enne peame jõudma selgusele, palju meil vahendeid lõpuks leegionäride palkamiseks jagub."

23-aastane diagonaalründaja Gunter sai kevadel kahe rõõmustava uudise osaliseks - ta kutsuti esmakordselt Kanada A-koondisse ning on väidetavalt liitumas ühe Poola kõrgliigas nelja parema sekka pääsenud klubiga.

"Guner sai siin areneda ning Euroopa võrkpalliga harjuda. Nii tema kui ta mänedžer jäid valikuga rahule," ütleb Lüütsepp.

Hooaja lõpus tekkisid peatreeneri ja meeskonna kogenuima mängija Rait Rikbergi vahel meeskonna mängu ülesehitamise osas lahkhelid, mis jõudsid meediassegi. Lüütsepp kinnitab, et suurt tüli tal 34-aastase liberoga siiski pole.

"Mingit konflikti pole siit kindlasti põhjust otsida. Oleme väljaspool võrkpalli head sõbrad."

Rikbergi Tartus jätkamine pole sellegipoolest kindel, sest vanameister loodab karjääri lõpetama minna välismaale.