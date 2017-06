Lõpetamisplaanidest kuni välismaa poole kiikamiseni ehk mis saab Balti liiga võrkpallitšempioni mängijatest?

Balti liiga tänavune üllatusvõitja Rakvere Võrkpalliklubi teatas teisipäeval küll tegevuse jätkamisest, ent mullustest põhimeestest ei pruugi võistkonda jääda suurt kedagi.

Delfi võttis kõik Rakvere põhimehed ette ning uuris nende tulevikuplaanide kohta.

Nurgaründaja Kevin Saar (22) on uue klubi juba leidnud. Saarlase vastu tundsid huvi nii Rakvere kui uustulija Saaremaa, kuid noor mängumees otsustas käed lüüa eurosarjas mängiva Pärnuga.

Nurgaründaja Tanel Uusküla (26) sai hiljuti isaks ning tunnistab, et isegi Rakvere-suguse võistkonnaga Balti liiga võitmine oli selle sündmuse kõrval köömes. "Kõigutan lõpetamise mõtteid. Hooaja lõpp väsitas ära - saalivõrkpalliga ei taha niipea kokku puutuda. Rakvere on ühendust võtnud, aga hetkeseisuga ma pigem ei jätka seal. Ütlesin neile, et kui sügisel on viimane häda käes, siis võib igaks juhuks uuesti uurida. Ilmselt jätkan madalamal tasemel."

Universaal Andris Õunpuu (33) pole järgmise hooaja osas veel midagi otsustanud. "Kuulujutte erinevate mängijate liikumisest on praegu palju. Mina olen aga vist selline vana kooli mees, kelle juurde tullakse alles siis, kui hiljem mõnd positsiooni lappida on vaja. Rääkisin Raigoga (Rakvere klubi president Raigo Pärs - toim) ning mingi huvi neil minu vastu on. Kui naine ja laps lubavad võrkpalliga edasi tegeleda, siis võib selle peale mõelda. Aga praegu on küll pigem küsimus, kas ma üldse jätkan. Püssi põõsasse ma kohe aga ei viska kindlasti, suvel mängin rannas."

Diagonaalründaja Siim Põlluäär (28) oli üks lõppenud hooaja silmapaistvamaid mängijaid ning plaanib vastupidiselt mitmele meeskonnakaaslasele karjääris sammu edasi astuda. "Praegu on kõik veel lahtine. Variante on kaks: kas Saaremaa või välismaa. Mõned kontaktid on välismaalt tekkinud, aga hetkel midagi väga ahvatlevat veel pole."

Libero Alari Saar (21) kaalub kahe variandi vahel. "Ootan nii Rakverelt kui Saaremaalt parasjagu pakkumist. Nende võistkondade vahel teen ka otsuse. Iseenesest ei tahaks Rakverest lahkuda - see oli väga eriline hooaeg -, aga kõik selgub lähiajal."

Universaal Kristjan Jürima (32) pole veel kindel, mida edasi teeb. "Ausalt öeldes pole ma veel mõelnudki uuele hooajale. Sõltub, mis Eesti klubidest saab ja mida pakutakse. Minu puhul on elukoha tõttu variandid jätkuvalt Tallinnas treenivad meeskonnad (Rakvere, Järvamaa, Tallinna Selver ja TTÜ), kuid eks ole näha, mis tulevik toob."

Temporündaja Romet Priimägi (37) võitis Rakverega oma karjääri esimese tõsisema tiitli, kuid pole samuti jätkamise osas veel otsust langetanud. "Ütlen ausalt: ma pole tõesti mõelnud sellele. Olen pärast hooaja lõppu trenni edasi teinud, aga seda, kas ja kus ma järgmisel aastal mängida võiksin, ei oska öelda veel. Iseenesest poleks ju paha Balti liiga võitjana karjäär lõpetada."

Temporündaja Kaupo Kivisild (29) plaanib (karjääris juba teistkordselt) esiliiga tasemele taanduda. "99-protsendilise tõenäosusega ma järgmisel hooajal kõrgliigas ei mängi. Muu elu tahab ka elamist ja kui jätkata, siis peaks juba professionaalse võrkpallitee peale mõtlema. Aga sellist plaani mul pole. Eks ole näha, võib-olla suvel tuleb isu võrkpalli vastu tagasi."

Sidemängija Artis Caics (31), meeskonna vaieldamatu võtmemängija, teatas pärast hooaega karjääri lõpetamisest. Viimastel andmetel loodab Saaremaa klubi, mille peatreeneriks asus Rakvere senine loots Urmas Tali, lätlase meelt siiski muuta. Heatasemelise sidemängija palkamine muudaks teatavasti ka tugevate ründajate meelitamise märgatavalt kergemaks. Caicsi liitumise eelduseks on aga kahtlemata see, et ta saab oma selja suve jooksul korda. Lätlast Delfil täna tabada ei õnnestunud.

Kogu eelneva jutu valguses saab olema väga huvitav jälgida, millise meeskonna Rakvere klubi uue peatreeneri Andres Toodega eesotsas kokku suudab panna. Võimalik, et lääne-virumaalasi ootab ees n-ö sunnitud noorenduskuur, sest Eestis lihtsalt pole täna seitsme klubi jagu tasemel mängijaid. Seda eriti veel ajal, mil kõik, kes vähegi saavad, siirduvad välismaale.