Liider Saaremaa võõrustab põnevusmängus Selverit

Kolmapäeval toimub võrkpalli Credit24 Meistriliigas üks kohtumine, kui Kuressaares lähevad vastamisi liidrikohal paiknev Saaremaa VK ning tabeli neljanda koha meeskond Tallinna Selver.

Saaremaa on 20 kohtumisega kogunud 53 punkti, Selveril on peetud 21 mängu ning punkte teenitud 45. Nende vahele mahuvad Pärnu VK (53/21) ja Tartu Bigbank (48/20), kirjutab volley.ee. Viiendat kohta hoiab Läti klubi Jekapbilsi Luši (44/20) ja kuues on Rakvere VK (38/20).

Nii Saaremaa kui Selver lähevad kohtumisele vastu võiduseeria pealt - Saaremaa on võitnud viimased kolm kohtumist, Selver viimased neli mängu.

Omavahel on liigas kohtutud korra, kui novembri alguses sai 3:1 võidu pealinna võistkond. Samad klubid olid vastamisi ka karikasarja veerandfinaalis, kus jäi kahes mängus (mõlemas 3:0) peale Saaremaa.

Tänane mäng algab Kuressaare spordikeskuses kell 18.