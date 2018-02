Liider Saaremaa sai Selveri üle raske võidu

Täna toimus Credit24 meistriliigas üks kohtumine, kui Kuressaares olid vastamisi liidrikohal paiknev Saaremaa VK ning tabeli neljanda koha meeskond Tallinna Selver.

Sarnaselt novembris peetud eelmisele omavahelisele liigamängule oli liidermeeskond Saaremaa suures hädas, ent suutis seekord viiegeimilise lahingu enda kasuks pöörata. Kohtumine seega Urmas Tali hoolealustele skooriga 3:2 (25:16, 22:25, 25:17, 25:27, 15:12).

Saaremaa edukaimaks tõusis 18 punktiga (+10) Rauno Tamme, 14 punkti (+2) panustas võitu Siim Põlluäär. Saaremaa vastuvõtt oli 60,5%, rünnak 47,5%. Blokist teeniti 11 punkti, servilt 8 (eksiti 13 pallingul).

Selveri resultatiivseimaks kerkis 20 punktiga (+5) Oliver Orav, Taavi Nõmmistu arvele kogunes 13 punkti (+3). Selveri vastuvõtt oli 56,7%, rünnak 39,5%. Blokipunkte saadi 12 (neist 5 tõi Orav), servil löödi 2 ässa (vigu tehti 15), vahendab volley.ee.

Liigatabelis on Saaremaa jätkuvalt liidrikohal, 21 mänguga on kogutud 55 punkti. Selveril on peetud 22 mängu ning punkte teenitud 46. Nende vahele mahuvad Pärnu VK (53 punkti, 21 mängu) ning Bigbank Tartu (48 punkti, 20 mängu). Viiendat kohta hoiab Läti klubi Jekapbilsi Luši (44 punkti, 20 mängu) ja kuues on Rakvere VK (38 punkti, 20 mängu).