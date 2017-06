Ligi sekkus võrkpalliskandaali: Indrek Saar võiks vähem valetada

Reformierakonna aseesimees Jürgen Ligi kirjutas oma Facebooki leheküljele, et soovitab Indrek Saarel alustuseks võrkpalli teemal vähem valetada.

"Võrkpallile seadis valitsus raha saamise tingimuseks, et föderatsiooni president Hanno Pevkur vabandaks Reformierakonna kriitika eest Sven Sesteri aadressil. Loomulikult oli see tingimus suuline, sellest pole kirja ja sellest pean rääkima põhjusel, et vastutav minister Saar nüüd ise rünnakule asus," kirjutas Ligi.

Ligi tunneb ennast teemast puudutatuna, sest Sesteri kritiseerimisest rääkides viitas Saar otseselt tema öeldule. Ligi jätkas: "Hanno ei ole minu suuvooder ja ma kahetsen oma Sesteri-kriitikas ainult seda, et olen pidanud hoidma end vaos - Sesteri pärand on kuritegelik sigadus, aga seda ei saa rääkida piisavalt otse, piisavalt sageli ega ole rahandus enamusele ka piisavalt huvitav ega arusaadav."

"Võrkpalliliidu juhatuses on nii opositsiooni kui koalitsiooni poliitikuid kui mittepoliitikuid ja nad saavad hästi hakkama ja läbi," kirjutas Ligi. "Raha ei saanud enne küsida, aga küsiti seepeale nii kiiresti kui sai. Saar mitmekordse ministrina valetab teadlikult, kui võtab mu pisikesest kommentaarist välja sõna "sel moel" ja väidab mind ütlevat, et minult poleks raha saadud."

Lõppu lisas reformierakondlane:"Opositsioonile näpuga näitamine ja valetamine on viimane asi, mida ta tohiks teha. Enne väljapressimises osalemist, peab, uskumatu küll, nüüd lisama."

Loe täispikka Facebooki postitust siit: