Leppik lükkas Keele väite resoluutselt ümber: ma pole jätnud midagi võtmata

Pärnu võrkpallimeeskond kaotas eile Eesti meistrivõistluste esimeses poolfinaalkohtumises Tartu Bigbankile 1 : 3.

Kõigile oli selge, et üheks kaotuse peapõhjuseks oli Pärnu liidri Taavet Leppiku puudumine põlvevalu tõttu. Mure ilmnes juba mitu nädalat tagasi Saaremaal peetud Balti liiga finaalmängu ajal. Peatreener Avo Keel teatas, et hoolealune ei hakanud kohe probleemi ilmnemise järel tarvitama ühte teatud ravimit. „Kolmapäeval käis ta doktor Kaspar Rõivassepa juures, kes arvas, et tegemist on põletikuga ja pilti pole vaja teha. Enne seda Leppik mingil põhjusel ei manustanud rohtu, mida arvasime, et ta võtab – Arcoxiat, mis on varem tema puhul mõjunud. Ta tarbis hoopis mingit käsimüügist saadavat ravimit. Kui ta poolfinaalseerias meiega üldse liitub, siis väga suure tõenäosusega alles võimaliku viienda mängu ajaks,” rääkis Keel vahetult pärast mängu Eesti Päevalehele.

Taavet Leppiku sõnul ei olnud asi sugugi nii, treener olla esimese emotsiooni pealt fakte kontrollimata intervjuu andnud. „Ma pole jätnud midagi võtmata ja pole olnud ühtegi vale rohtu,“ kinnitas Leppik, kelle sõnul tarbis ta alguses nädal aega Arcoxiast isegi kangemat medikamenti Diclofenaci. „Lihtne vastus on see, et kui oleks aidanud üks, siis oleks aidanud ka teine. Küsimus on ajas ja selles, kas üldse mõjuvad need ravimid.“