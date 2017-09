Läti koondise treeneriks saada sooviv Rainer Vassiljev: vaja oleks mängida Euroopa liigas

Eesti koondise abitreener Rainer Vassiljev tunnistab, et on valmis võtma suuremat vastutust ja asuma Läti rahvusmeeskonna peatreeneri kohale.

Läti väljaanne Sportacentrsi andmetel on Läti koondise peatreeneri kohale kolm kandidaati – Boriss Koltšins, Rainer Vassiljev ja Avo Keel. Vassiljev tunnistas Delfile, et temaga on sel teemal ühendust võetud, aga see oli juba suve keskel. Mingit konkreetset juttu olnud ei ole, ju asi külmutatud vähemalt selleks, kuni EM-valiksarja kohta täpsemat infot laekub.

„Muidugi olen valmis suuremat vastutust võtma,“ tõdes 34-aastane Vassiljev, kes viimati tüüris Tallinna Selveri kahel aastal järjest Eesti meistriks ja nüüd on Šveitsi klubi Schönenwerdi juhendaja. „Treenerina otsingi uusi väljakutseid. Seda enam, et minu leping Eesti koondisega sai EM-finaalturniiri järel läbi. Mina olen huvitatud lätlastega sel teemal edasi suhtlema.“

Läti meedias väideti, et Vassiljev olla esitanud klauslit – isegi suisa ultimaatumi –, et on valmis lõunanaabreid aitama ainult juhul, kui nad lülituvad järgmisel hooajal Euroopa liigasse. Vassiljevi sõnul mingit ultimaatumit ta siiski ei esitanud: „Päris õige see jutt ei ole. Aga jah, olen seda meelt, et neil pole mõtet palgata uut treenerit üksnes kuue EM-valiksarja mängu jaoks.“

Ehk Läti peaks arenguks valima sama tee, mille Eesti paar aastat tagasi, sest regulaarsete tugevate mängudeta paremaks saada on keeruline.