Läti-Eesti võrkpalli EM-valikmängule Riias on pileti ostnud üle 1000 Eesti fänni

Eesti meeste võrkpallikoondis alustab augustis 2019. aasta Euroopa meistrivõistluste valiksarja, kui valikturniiril on meie vastasteks Läti ja Iisrael. 19. augustil toimuvale kohtumisele Läti ja Eesti vahel on Eesti võrkpallifännid ostnud juba üle 1000 pileti, vahendab volley.ee.

EM-valikturniir toimub mängudega kodus-võõrsil süsteemis. Eesti esimene mäng on 19. augustil võõrsil Lätiga ja teine 22. augustil kodus Iisraeliga, 26. augustil läheb meie koondis Iisraeliga vastamisi võõrsil. Valikturniiri lõpetab Eesti kodumänguga, kui jaanuaris kohtutakse teistkordselt Lätiga.

Piletite müük 19. augustil kell 19 Riias Riga Arenal toimuvale Läti-Eesti mängule on alanud ja praeguseks on meie fännid soetanud juba üle 1000 pileti. Eesti võrkpallifännidele on eraldatud sektorid 106 - 112. Pileti hind on 11,60 eurot, kuni 7-aastased lapsed saavad saali tasuta juhul, kui nad ei vaja eraldi istekohta.