Kuumavereline eestlane ärgitab Itaalias tardunud staare

Itaalia võrkpalli raske aeg on möödas. Taas on see mängijate meelispaik, klubide rahamured on taandumas. Kõrgliiga hooaeg on alanud üsna ootuspäraselt, ainsaks jahmatuseks on Teppani tööandja Trentino Diateci kohutav start – kaks võitu, neli kaotust ja alles kümnes koht. Ning ukse ees seisavad kohtumised liidrite Perugia ja Modenaga.

Viimases kahes mängus platsile usaldatud Teppani sõnul on võistkonnas koosolekuid peetud. „Räägitud ja n-ö halisetud on piisavalt. Nüüd ootan tegusid. Eelkõige iseendalt, aga ka teistelt,” põrutas eestlane, kelle arvates ollakse platsil liiga vaiksed ja elutud.