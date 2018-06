Kuuba tuli Challenger Cupile väga noorte meestega, Portugal peab kaotust Eestile „mõnevõrra eksitavaks”

Portugal (koht maailma edetabelis 30.-31.). Võitis Kuldliigas C-alagrupi Soome, Hispaania ja Tšehhi ees, kuid finaalturniiril kaotas poolfinaalis Eestile 0:3 ja pronksimängus Türgile 2:3. Mitmed meie koondislased on märkinud, et omavahelises kohtumises kippusid paar Portugali staarmängijat tujutsema. Teistsuguse suhtumise korral on nad kodupubliku ees kahtlemata väga ohtlik vastane. Eesti saldo Portugaliga on positiivne: kuus võitu, üks kaotus.

Sidemängijast kapten Miguel Tavares: „See on kõikide meeskondade jaoks suur võimalus. Kõik tahaksid mängida Rahvuste Liigas. Meil oli väga hea turniir kuni final-fourini, kus tegime kaks väga halba mängu. Meie egod ja uhkus sai Tšehhis kõva löögi, loodan, et tuleme sellele turniirile teistsuguse meeskonnana. See on võimalus oma mainet parandada. Eestit võtame väga tõsise vastasena, meie kõige esimeseks eesmärgiks on loomulikult pääs poolfinaali, sealt alates on meie suhtumine „kõik või mitte midagi”. Eestiga peetud viimase mängu tulemus on mõnevõrra eksitav, kaotasime küll 0:3, kuid kaks esimest geimi olid 24:26. Usun, et nüüd läheb teisiti, olen kindel meie mängijates ja ka meeskondlikes omadustes.”

Treener Hugo Silva: „Arvan, et olümpia kvalifikatsiooniturniiri organiseerimise kõrval on see tähtsuselt järgmine võrkpallivõistlus Portugalis ja peame olema siin ülesannete kõrgusel. Jõudsime Kuldliigas finaalturniirile, see näitas, et meil on vaprust võitlemaks Rahvuste Liiga koha eest.”

Tšehhi (27.-28.). Eesti alistas Tšehhi eelmisel nädalal Karlovy Varys peetud Kuldliiga finaalis 25:21, 25:22, 25:21. Samas eelmises EM-valiksarjas kaotas Eesti esiti Tšehhile kindlalt 0 : 3. Kordusmängu eel oli tšehhide edasipääs kindel (juhtmängijaid olla nähtud mängueelsel õhtul koguni ööklubis hullamas) ning Eesti võitis vahetusmängijaid kasutanud Tšehhit 3 : 0, tagades alagrupist edasipääsu. Eesti üldsaldo Tšehhiga on negatiivne: kaks võitu, viis kaotust.

Treener Michal Nekola: „Jõudsime Kuldliigas finaali, Challenger Cupi poole vaadates usun, et meil on Rahvuste Liigasse jõudmiseks head väljavaated.”

Kapten Jakub Janouch: „Me kõik tahame esineda ühtse võistkonnana, võidelda iga palli ja punkti nimel ja jätkata tööd, et võiksime jõuda finaali.”

Kuuba (16.). Põhja-Ameerika valikturniiril õigeid vastaseid neile ei leidunud, neli mängu võideti geimigi kaotamata. Kõige tasavägisem kohtumine oli Puerto Ricoga, kellele anti geimides 18, 22 ja 20 punkti. Keskmisel loovutati vastastele geimides 15,5 silma. Eesti pole Kuuba koondisega kunagi mänginud.

Treener Niclas Ernesto Vives Coffigny: „Väga tähtis on siin olla, saame mängida kõrge kvaliteediga meeskondade vastu. Meie meeskonna keskmine vanus on 21, kuid oleme valmistunud võitlema parima tulemuse nimel.”

Kapten Livan Osoria: „Kuigi oleme noor ja arenev meeskond, anname endast parima ja üritame alagrupist edasi pääseda.”

Kasahstan (35.-36.). Pääses Challenger Cupile Aasia valikturniirilt, edestades Taiwani ja Pakistani. Eesti saldo Kasahstaniga on viigis üks-üks.

Treener Igor Nikoltšenko: „Teekond siia oli keeruline. Oleme vastasvõistkondade heast mänguklassist teadlikud, kuid arvan, et meil on järgmisse faasi jõudmise osas oma sõna sekka öelda.”

Kapten Aleksandr Stolnikov: „Reis siia oli pikk, katsume mängida oma parimal tasemel, kuna meil on selleks turniiriks kõrged ootused.”