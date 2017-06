Külm dušš! Eesti jõudis finaalturniirile, kuid reform ähvardab meid jätta Maailmaliiga kohast sootuks ilma

Võrkpallikoondis alistas kodusaalis Katari, Venezuela ja Kreeka ning jõudis Maailmaliiga final four’i.

Montenegros peetud Maailmaliiga kolmanda divisjoni esimesel alagrupiturniiril heitlikku mängu näidanud Sinilõvid tegid Kalevi spordihallis puhta vuugi. Kahele esimesel vastasele köeti Eesti fännide rõõmuks kiire 3 : 0 saun, Kreekalt saadi raske 3 : 2 võit ja salajane eesmärk jõuda finaalturniirile oli tõsiasi. Eesti vastased nädalavahetusel Mehhikos Leónis peetavas final four’is on võõrustajad, põhiturniiri võitja Saksamaa ning Hispaania või Austria, kes kohtusid omavahel eile hilisõhtul.

Võimalus tõusta teise divisjoni

Teistest tiimidest on tulnud signaale, et Mehhiko sõit pikisilmi puhkuse algust ootavaid mängijaid ei vaimusta, kuid Eesti koondis ootab finaalturniiri põnevusega. „Seal mängitakse välja ikkagi üks tiitel. Kui palju selliseid võimalusi meil on? Loomulikult on see kõva sõna mängida medalitele,” sõnas libero Rait Rikberg.

Montenegros katsetas peatreener Gheorghe Creţu koosseisudega julgelt, Eestis jätkas sama liini, kuid konservatiivsemalt. Katari võitu sepistades usaldas Oliver Venno asemel Renee Teppanit, Venezuela vastu tegutses esisidemängija Kert Toobal poolteist geimi, Kreeka vastu aitas hästi sekkunud Teppan koondise ree peale tagasi.

Vastased polnud sugugi nii nõrgad, nagu skoori järgi arvata võiks. Venezuela oli viimasel MM-il 17. ja on maailma edetabelis 21. kohal. Aga Eestil on rohkem nii individuaalset suutlikkust kui ka organiseeritust. „Korrektne mäng. Meil oli alati üks käik juurde panna ja ohtlikuks nad ei saanudki,” kiitis kapten Kert Toobal kaaslasi. „Kui vahepeal tundus, et oleme väsinud ja augus, siis enam mitte.”

Maailmaliigas osaleb 36 riiki, kes on jaotatud kolme divisjoni. Mehhikos lunastab finaalturniiri võitja peale 60 000 USA dollari ka koha teises divisjonis. Teine koht teenib 50 000, kolmas 40 000 ja neljas 30 000 dollarit.

Ega teine divisjon meil mängu poolest üle jõu ei käiks? „Kes seda ütles?” päris emotsionaalne Creţu kohe vastu. „Seal on ju Holland, Slovakkia, Tšehhi, Soome… Pole põhjust arvata, et me ei suuda nendega võidelda. Just sellised mängud kasvatavad meid.”

Maailmaliigat kärbitakse?

Paraku on ebaselge, kui kaua Sinilõvid Maailmaliigat nautida saavad. „Nad tahavad uut süsteemi teha,” on Creţu maailma võrkpalliliidus tehtud muudatusettepanekutega kursis. „Nad tahavad osalejate arvu kärpida. Alles jääks ainult üks liiga ja kokku 12 võistkonda. Teisalt, kui see mõte ellu viiakse, muutuks Euroopa liiga taas vägevaks, sest paljud tugevad Euroopa võistkonnad naaseksid.”

” Toobali sõnul võib võistlussüsteemides järjekindlusetust kohata igal sammul. Reeglid muutuvad isegi ühe turniiri jooksul.

Kuuldused on kummalised, sest alates 2013. aastast on osalejate hulk järjest suurenenud: 18, 28, 32, 36. Ja nüüd ühtäkki pannakse sisse tagurpidikäik? „See ajabki segadusse ja teeb kurvaks – võrkpalli juhtimises on puudu püsivusest,” tõdes Toobal. „Olen kuulnud jutte, et mõned riigid saaksid liigasse asetuse järgi, teised saaksid koha osta. Ollakse nagu tuulelipud! Sina mängid ja teed ning ühel hetkel liigasse enam ei pääse.”

Toobali sõnul võib võistlussüsteemides järjekindlusetust kohata igal sammul. „Reeglid muutuvad isegi ühe turniiri jooksul. Näiteks siin Eestis teatas kohtunik meile järsku, et palli ei tohi 40 minutit enne mängu algust puutuda. Rumalust ja lollust on palju. Reeglitest ei saa aru mängijad ega ka kohtunikud. Pealtvaatajad ei saa üldse midagi aru. Ka EM-valiksarja toimumisaegu on pidevalt muudetud,” kritiseeris Eesti koondise kapten ala juhtimist. „Tundub, et kõik käib nii, nagu keegi suurematest tahab ja läbi surub.”