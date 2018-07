Kullerkannust sai Ennoki naiskonnakaaslane, Prantsusmaale tekib "eestlaste klubi"

Prantsusmaa võrkpalli kõrgliigasse kuuluva Nancy Vandoeuvre´i naiskonnaga liitus lisaks Anu Ennokile veel teinegi Eesti rahvusnaiskonna liige. Lepingu sõlmis Liis Kullerkann, vahendab volley.ee.

Möödunud hooajal pallis temporündaja positsioonil tegutsev Kullerkann samas liigas, kuuludes Pariisi St-Cloudi ridadesse. Varasemalt on ta mänginud Saksamaal ja USA üliõpilasliigas.

"Ütlesin kohe pärast eelmise hooaja lõppu agendile, et mulle Prantsuse liiga meeldib ja et võib ka mujalt vaadata, aga ma oleks väga rahul sinna jäädes, et keel paremini selgeks saada ja mulle sobib nende elustiil ja võistkondade professionaalsus," kommenteeris Kullerkann Prantsusmaal jätkamist.

Nancy naiskonna peatreener Radoslav Arsov oli Kullerkannuga ühenduses juba eelmisel hooajal, sest eestlanna suutis nende vastu mängides end heast küljest näidata. "Mõned nädalad tagasi tegid nad ametliku pakkumise. Pärast väheseid läbirääkimisi ja kui kuulsin, et ka Anu ja veel mõned päris head mängijad on sinna suundumas, siis otsustasin lepingule alla kirjutada. Treenerist tean nii palju, et ta on bulgaarlane ja kuuldavasti üsna nõudlik, aga eks oma arvamus on alati kõige olulisem, nii et ega ma enne ei tea, kui olen seal juba mõned trennid ära teinud," avaldas ta põhjuseid, miks just selle klubi kasuks otsustas.