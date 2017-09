Kui suured on Eesti võrkpalliklubide eelarved? Pomerants: loll küsimus!

Pressikonverentsi ametlik osa. Laua taga istuvad võistkonnad on tutvustanud koosseise ja eesmärke. Räägitakse tõsiselt, sekka visatakse nalja. „Vollekaardile ilmunud uusrikkad (Saaremaa) nägid vaeva, et teistele mängijaid ei jaguks. Lisades siia liigkasuvõtjad (Tartu), kel samuti toredad toetajad (Bigbank), siis meil teistel, lihtsurelikel, hõisata pole,” üritab Pärnu treener Avo Keel dramaatilise monoloogiga soosikukoormat rivaalidele sokutada.

Sõna ajakirjanikele. Esimene (ja väga traditsiooniline) küsimus: kui suured on tiimide eelarved? Tagareast kostab Rakvere võrkpalliklubi ühe asutaja Marko Pomerantsi pahandamist: see on loll küsimus!

Miks ometi?