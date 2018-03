Kui erakordne on 17-aastase võrkpalluri esilekerkimine meeste hulgas? Mida tegid Täht ja Venno selles vanuses?

Võrkpalli Balti liigas pakkus meeldivat vaatepilti Pärnu meeskonna 17-aastane nurgaründaja Märt Tammearu, kes tuli poolfinaalis platsile ja aitas oma tiimi võidule.

Jekabpilsi võideti 3:1 ja täna kell 17 kohtutakse Kuressaare spordihallis finaalis Saaremaaga. Kahvatult tegutsenud Kevin Saart asendanud Tammearu kogus kahe ja poole geimi jooksul 8 punkti (kasutegur +8) ja lõi 10 tõstest 7 ära. Ühtegi eksimust ega blokkilööki rünnakul ta ei teinud, ka servi vastuvõtt oli priima.

Kui tihti näha saab, et alles 17-aastaseks saanud noor mees tuleb platsile, ei pabista ja lööb sedasi ära? „Ikka saab, eks sport on sport,” kostis Pärnu meeskonna loots Avo Keel. „Siin tuleb igasuguseid asju ette. Ma ei mäleta, aga arvan, et neid 17-aastaseid on ikka sisse tulnud ka. Palju need Tähed ja Teppanid olid, kui nad Tartus said mängida? 18 või... Enam-vähem sama vanad. Annaks jumal, et neid tuleks!”

Tegelikult Robert Täht ja Renee Teppan meeste hulgas veel nii noorelt jalaga ust lahti ei löönud. Vähemalt mitte nii olulistes mängudes. Tähe talent lõi eredalt särama esimesel hooajal (2012/2013) Tartu Bigbanki särgis. Mäletan hästi Balti liiga veerandfinaali noore Tartu ja TTÜ vahel. Tol hooajal Balti liiga ära võitnud TTÜ alistas Tartu kahel korral 3:0, kuid kordusmängu avageim võideti 38:36. Ja see oli juba naljakas: kõik teadsid, et tõste läheb Tähele, blokk oli ees, aga ta päästis ikka geimpallid ära! Eriti avaldasid muljet ta rünnakud tagaliinist. Tolleks matšiks oli Tähel vanust 19 ja pool aastat. Varem pallis Täht Võru eest. Oli seal tegija, kuid meeskond oli liigas punane latern. Aastal 2014 pommitasid Täht ja Teppan juba nii tõhusalt, et Bigbank krooniti Eesti meistriks. Siis olid nad 20-aastased.

Verinoorelt tõusis pilti Oliver Venno, kes juba noorena oli teistest pikem. 16-aastaselt noppis ta Tartu Pere Leivas korralikult mänguminuteid. Kuna Argo Meresaar käis sel hooajal seljalõikusel, usaldas treener Urmas Tali Venno vahetusest sisse ka Eesti meistrivõistluste esimeses finaalmängus, mis kaotati Keele Selverile 1:3. Venno oli siis enam-vähem sama vana kui Tammearu, kuu aega hiljem sai 17. Tema areng oli sealt edasi aga väga kiire, juba 19-aastaselt oli ta EM-valiksarja play-off’is peasüüdlane, miks hollandlased Eestilt pähe said. Ja mõned kuud varem aitas ta Bledi ACH Volley Meistrite liigas poolfinaali.

Kas sulle tundub, et Tammearul on vajalik pagas olemas, et jõuda sinna kõige kõrgemasse tippu?

„Ta sai just 17. Karvad kasvavad juba, teisalt, kui vaatad talle peale, ei ole ta veel mees. Ta on veel nooruk. Kui õlad laiemaks hakkavad minema ja puus kitsamaks... Märdist tuleb kindlasti (mängumees), peaasi, et keegi ei suuda teda ära lõhkuda ja poisil endal tahtmist on. Koordinatsioon, rütmitunne, mängulugemise oskus on tal täiesti normaalsel tasandil selles eas. Kusjuures tal on üks hea omadus veel – ta suudab treeneri nõudmised meelde jätta. Pahatihti on nii – me ei räägi üldse temavanustest poistest, vaid poistest 20 ja pluss -, et räägid treeningul oma jutu ära, aga siis läheb kaks minutit mööda või võtab keegi lihtsalt pudelist lonksu ja tal on juba meelest läinud, mida me treenime. Märdil on see hea omadus, et ta salvestab, mõtleb kaasa ja suudab meeles pidada.”

Registreerimislehel on Tammearu pikkuseks märgitud 195 sentimeetrit, tegelikult on ta nüüdseks veidi pikemgi. Tulevikulootus on ise öelnud, et eriti palju ta üle kahe meetri kasvada ei sooviks, kuna muidu võib nurgaründajana tegutsemine muutuda keeruliseks.