Kristjan Kais: väga oluline võit! Teadsin, et kui kõrbeme, vaadatakse minu otsa

Keda oma võistkonnast kiita tahaksid?

Täna meeldis mulle Mari Arak ja kaks väga head vahetusest sekkujat Laura Reiter ja Kadi Mägi, kes suutsid selle koha ära täita, mis väljakul parasjagu tühi oli. Aga loomulikult ma ei saa üle ega ümber sellest, et meil on ikka Eesti koondise sidemängija Julija Mõnnakmäe. Ta on selle kahe kuuga õpetanud mõnele mängijale võib-olla rohkem kui treener suudab aastaga. Müts maha tema ees, ta aitab mind igas trennis, ta aitab mind mängudes, olen väga uhke, et saime ta oma võistkonda selleks ajaks.

Mis sa sellest arvad, et vastased said finaaliks appi Eesti koondisse kuuluvad Kadi Kullerkannu ja Liisel Nelise?

Ma ütlesin juba varem, et ma ei taha kergemat vastast, tahan mängida täiskoosseisus TalTechiga. Kui nad said kaks juurde, siis on super. Arvan, et see kõik trall käib ka selle nimel, et Eesti koondis saaks võimalikult head mängud ja kui nüüd Liisel, Kadi ja Julija said siin mängida, see on igati teretulnud. Ja mida raskem võit, seda magusam see võit on.

Tartu kaitses tiitlit, kuid sinu jaoks on see peatreenerina esimene. Kui oluline see võit sinu jaoks on?

Väga oluline. Tegelikult elasin seda mängu väga üle. Kui ma Andrei (mullu Tartut juhendanud Andrei Ojamets – M. R.) asemel selle koha olin nõus vastu võtma, siis teadsin, mis mind ootab. Kui võistkond on eelmisel hooajal kõik tiitlid võitnud, kui nüüd kuskil kõrbeme, siis ennekõike vaadatakse minu otsa. Olin nõus seda vastutust võtma, selles mõttes on see võit väga oluline. Oluline ka silmas pidades Balti liigat ja Eesti meistrivõistlusi. Usun, et see andis enesekindlust nii mulle kui ka mängijatele. Väga oluline.