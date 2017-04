Kreek ja Treial sõlmisid uued lepingud, Teppan, Juhkami ja Toobal vahetavad klubi

Võrkpallikoondise 30aastane kesktormaja Ardo Kreek on jõudnud senise tööandja Pariisi Volleyga kokkuleppele ning sõlmis uue kaheaastase lepingu.

Kreek on esindanud Prantsusmaa pealinna klubi värve juba aastast 2012, selle aja jooksul on ta kohalikelt meistrivõistlustelt noppinud kulla ja kolm hõbedat ning triumfeerinud CEV Cupil. Tänavu Pariis esinelikusse ei küündinud, kuid eestlane nimetati liiga parimaks temporündajaks.

„Otsustasin siin jätkata. Kõik toimib ja on hästi, milleks jääda ootama mingit paremat asja, mida ei pruugi tullagi. Eks vanus on mul ka sealmaal, arvan, et minul on raske pääseda Venemaale või Itaaliasse,“ rääkis Kreek. „Temporündajatel on üldse vähe keerulisem kui vastuvõtjatel või diagonaalidel. Palgatrendid on Euroopas kah kulgenud langevas joones, nii otsustasin pakkumise vastu võtta ja saan rahuliku südamega suvele vastu minna.“

Eesti Päevalehe hinnangul on Kreegi hooajapalk 50 000 euro kandis. Võrkpallur ise lepingutingimusi kommenteerima ei soostunud.

Treial jätkab Tšehhis

Tšehhis ČEZ Karlovarsko ridades pallinud keskblokeerija Henri Treial on samuti otsustanud jätkata samas meeskonnas ja sõlmis uue aastase lepingu. „Mõtlesin enne nende pakkumise tegemist ka endamisi, et kui teevad mulle uue pakkumise, siis üheks aastaks jääks veel siia ja siis ülejärgmine hooaeg liiguks edasi, kui tuleb muid võimalusi,“ selgitas Treial, et esialgu on liiga tase piisavalt väljakutsuv, kuid järgmise hooaja järel loodab ta saada jalga juba mõne suurema liiga ukse vahele. „Üldiselt klubi tegemistega olen rahul ja kõik on siiamaani väga hästi klappinud. Pole otseselt kurta millegi üle siin.“

Antwerpenil rahalised raskused

Kui koondise esimesel sidemängija Kert Toobalil on Prantsusmaa esiliiga klubi Rennes’i Volleyga kehtiv leping, siis tema vend Andres Toobal hakkab uut klubi otsima. Belgia liigas Antwerpeni Callant Topvolley eest ohtralt mänguaega saanud sidemängija sõnul jätkab klubi noorte mängijatega. „Tõenäoliselt ma Belgias ei jätka, vähemalt mitte samas klubis. Klubil on tekkinud natuke rahalisi raskuseid. Paar aastat tagasi osaleti Meistrite liigas, sellest ajast on võlgu üleval. Natuke on viibinud ka mängijate palgad. Alguses pidi treener klubisse alles jääma, aga tegelikult ikka ei jää. Kahele siinsele Belgia koondislasele on öeldud: kui võimalus tekib, võiksite edasi liikuda,“ selgitas noorem Toobal olukorda. „Tundsin sel hooajal, et kannatab väljas mängida küll. Igal juhul tahan piiri taga jätkata ja end proovile panna.“

Teppan ja Juhkami lahkuvad Innsbruckist

Austrias jahivad Eesti koondislased Renee Teppan ja Martti Juhkami tiitlit. Nende klubi Innsbrucki Hypo Tirol juhib nelja võiduni peetavat finaalseeriat Bleiburgi SK Posojilnica Aich/Dobi vastu 3:1 ning tiitlist ollakse ühe võidu kaugusel. Eile saadi võit numbritega 3:0, Juhkami tõi meeskonna parimana 21 punkti. Kumbi eestlane järgmisel hooajal klubis aga ei jätka ja tegelevad uue meeskonna otsimisega.

„Innsbruckis ma kindlasti ei jätka, see oli juba selge enne selle hooaja algust. Põhjuseid on mitmeid ja väga erinevaid, kuid suurim faktor on kindlasti soov leida suurem ja tugevam liiga,“ kommenteeris Teppan. „Innsbruckis paraku napib kõrgel tasemel mänge. Teinekord tead juba ette, et pooleteise kuu pärast on alles järgmine mäng, kus vastane suudab konkurentsi pakkuda. See ei ole ei arengu mõttes mõistlik ega ka sportlikus mõttes kõige motiveerivam olukord. Hetkel vaatan turul ringi, kuid ilmselt on veel liiga vara rääkida järgmisest aastast, kuna hooajad alles käivad ning peale Prantsusmaa ei liigu kuskil midagi.“

Venno ja Aganits püüavad suuremat kala

Turul vaatavad ringi ka Oliver Venno ja Andri Aganits. Türgi liigas hiilgava hooaja teinud ning viienda koha eest võitlev Venno ei ole veel pikendanud lepingut Ankara Maliye Milli Piyangoga ning loodab leida tugevamat klubi.

Aganitsa koduklubi Poitiers’ Stade Poitevin hoog sai otsa Prantsusmaa meistriliiga veerandfinaalis. Eestlasele on pakutud uut kontrahti, kuid ta ei ole veel allkirja andnud. „Ma vaatan enne natuke ringi,“ lausus Aganits.