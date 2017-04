Koondisekutsest loobunud Juhkami: otsus pole seotud vigastustega, ka konflikt puudub

Eesti võrkpallimeeskonna tänavusest tihedast koondisesuvest jääb ainsa põhimehena eemale Innsbrucki klubi nurgaründaja Martti Juhkami.

„Ma saan öelda ainult seda, et Martti eemalejäämise põhjused on isiklikud,” lausus koondise peatreener Gheorghe Crețu võrkpalliliidu pressiteate vahendusel. „Küll ei taha ma aga ühe mängija loobumisest teha suurt teemat. Kõige tähtsam on ikkagi võistkond,” lisas rumeenlane.

Delfi võttis ühendust Juhkami endaga, et loobumise tagamaid uurida.

"Loobusin isiklikel põhjustel. Täpsemalt ma ei tahakski midagi lisada," ütles ebameeldivast teemast hoolimata endale omaselt heas tujus küsimustele vastanud Juhkami.

Juhkami kinnitas, et lahkhelisid treeneritega tal pole.

"Oh ei, selles pole küll küsimus! Soovin jätkuvalt väga koondist esindada ning loodetavasti saan järgmisel aastal taas kampa lüüa," lisas Rakveres Mati Meriranna käe all võrkpalluriks sirgunud Juhkami, kes oli enda sõnul loobumisotsuse langetanud juba pikka aega tagasi.

Ka eelmisel hooajal kimbutama hakanud käevigastusega pole loobumisotsus seotud. "Tõsi, käsi on hooaja teises pooles jälle tugevamalt tunda andma hakanud, aga sellest taastumisele kulub ehk kuu, mitte rohkem," hindas mullu just vigastuse tõttu koondisest eemale jäänu.

28-aastane nurgaründaja ütleb, et ei plaani koondisega ühineda ka augustis toimuval EM-finaalturniiril (täna kuulutati välja kandidaadid MM-valikmängudeks ja Maailmaliigaks). "See oleks teiste mängijate suhtes ebaaus, kui ma suve keskel meeskonnaga liituksin," arvab ta.

Juhkami oli üleeile Austria liiga neljandas finaalmängus üleplatsimees 21 punktiga, kui Innsbruck alistas Bleiburgi klubi 3:0. Juhul, kui võit võetakse ka pühapäeval seeria viiendas mängus võõrsil, kroonitakse Juhkami koos meeskonnakaaslase Renee Teppaniga Austria meistriks.

Loe ka: Võrkpallikoondise kandidaadid selged: 22-mehelises valikus nii Põlluäär, Naaber kui Raadik!