Koondise kaitsehaldjas leiab üles erilised punktid kaaslaste jalgade alt

Märt Roosna mart.roosna@epl.ee RUS

Mõista-mõista, kes see on? Elab metsa sees. Tegevjuht, aga jalad on liivased. Mängib võrkpalli, kuid kunagi ei skoori. Punkte suudab leida hoopis tiimikaaslaste taldade alt.