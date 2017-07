Kogu tõde võrkpalli statistikast ehk Kas 22 serviviga ikka on katastroof?

Eesti rahvusmeeskond alustas Belgias MM-valiksarja lisaturniiri võitudega Valgevene ja Hispaania üle. Eile hilisõhtul mindi vastamisi MM-pronksi Saksamaaga. Võrkpall on meil kahtlemata tõusuteel, samal ajal napib paljudel huvilistel teadmisi keerulise ala nüansside kohta. Eesti Päevaleht palus Alar Rikbergil pidada väikese loengu sellest, mis on mänguprotokollis tegelikult oluline ja kas 22 serviviga Valgevene vastu oli katastroof.

„Inimesed, kes vaatavad ainult servivigade arvu, ei jaga võrkpalli või on lihtsalt rumalad. Sellest on liiga palju juttu, see on üsna tähtsusetu näitaja,” alustab Rikberg loengut.