Ligi kuu aega väldanud pühadepausi järel jätkub algaval nädalavahetusel Baltikumi võrkpalliklubisid ühendava Credit24 Meistriliiga põhihooaeg. Teisele poolajale läheb liidrina vastu Tartu Bigbank, kes pole seni kaotanud ühtegi kolmeteistkümnest mängust.

Tartlased on kogunud 38 punkti, neile järgneb Pärnu Võrkpalliklubi 32 ja Tallinna Selver 31 punktiga. Ülejäänud Eesti klubidest on Rakvere Võrkpalliklubi kuues (23), Järvamaa Võrkpalliklubi üheksas (14) ja TTÜ 13. (13 punkti).

Liidrid sel nädalavahetusel ei mängi, küll on mõlemal päeval võistlustules neli Eesti klubi. Eesti võrkpallisõpradel on kohe hea võrkpalliaasta käima tõmmata ja oma lemmikutele kaasa elama minna, sest kõik kaheksa meie võistkondade osalusel peetavat matši toimuvad Eestis.

Eriti vajab kodupubliku toetust Järvamaa Võrkpalliklubi, kes kohtub laupäeval kell 18:00 Ozolniekiga ja pühapäeval kell 16:00 RTU/Robešzardzega. Tabeliseisu arvestades on kohtumised ülimalt intrigeerivad ja just siin võib selgeks saada, kas Kesk-Eesti võistkonnal on lootust esmakordselt ühisliiga ajaloos veerandfinaali murda. Põhiturniiri esimese ringi lõpetas Järvamaa 14 punktiga, mainitud Läti klubid on aga tabelis vahetult eespool. Ozolniekil on punkte 19 ja Riia võistkonnal 18.

Samu Läti meeskondi võõrustab Pärnu Võrkpalliklubi, kes mõlemast mängust maksimupunktide noppimisel ehk 3:0 või 3:1 võidu korral tõuseb turniiritabelis Tartu kõrvale. Küll tuleb arvestada, et suvepealinna võistkond on sama summa kogunud kahe enampeetud mängu juures.

Esmakordselt näeb Credit24 Meistriliiga mänge Rae spordikeskuses, kus mõlemad selle nädalavahetuse matšid peab TTÜ. Põhjuseks see, et Tehnikülikooli võimla on praegu sulgpallurite päralt, kus toimub Euroopa karikavõistluste etapp. Ajutises kodusaalis võtab TTÜ vastu kaks Leedu klubi.

Baltikumi kaugemast nurgast tulnud võistkondade vormi testib ka Selver. „Meie eesmärk on teha kõik nii, et võidud koju tuleksid. Usun, et meile on see hästi mõjunud, et saime vahepeal rohkem jõusaali teha ja pallist puhata. Küll jääb üks põhikoosseisu mängija nädalavahetuse mängudest eemale, aga praegu ma veel ei ütle, kes see on,ˮ rääkis Selver Tallinna peatreener Rainer Vassiljev.