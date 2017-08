Kindel: Gheorghe Cretu jääb esialgu aastaks Eestisse pidama

Eesti võrkpalliliidu kodulehe facebooki kontol avaldati täna teade, mis kinnitab seniseid kuuldusi, nagu plaaniks rahvusmeeskonna rumeenlasest peatreener Gheorghe Cretu Eestisse elama jääda.

Enam ei ole tegu umbmäärase plaaniga, vaid otsus aastaks Eestisse elama jääda saab reaalsuseks.

Võrkpalliliidu üleskutse võrkpallifännidele:

Oled võrkpallisõber? Koondisesse ei mahu, aga tahad ka anda oma panust Eesti võrkpalli arengusse? Nüüd on sul selleks suurepärane võimalus! Eesti koondise peatreener Gheorghe Cretu otsustas aastaks Eestisse elama jääda ja seepärast otsib endale Tallinnas üürikorterit.

Nii et, kui sul või mõnel sinu sõbral/tuttaval on välja pakkuda korter, mis:

- on vähemalt 3-toaline (70-80 ruutmeetrit);

- on sisustatud nii mööbli kui ka köögitehnikaga;

- asub mitte väga kaugel Audentese koolist;

- on sissekolimiseks vaba alates 1. septembrist,

siis anna endast märku aadressil info@volley.ee!

Kui sul endal korterit üürimiseks pole, siis saad meid aidata seda postitust laikides ja jagades. Kõikide jagajate vahel loosime välja ühe sinu poolt valitud mängija (või treeneri) autogrammiga koondise mängusärgi!