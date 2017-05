Kevin Soo siirdub Tartust Saksamaa esiliiga tšempioni ridadesse

Tartu Bigbanki võrkpalliklubi temporündaja Kevin Soo sõlmis eile karjääri esimese välislepingu, liitudes Saksamaa 2. Bundesliiga võitja Spergau Mitteldeutschlandiga.

"Võib öelda tõesti, et tegu on unistuse täitumisega. Ma ei osanud ausalt öeldes oodata, et tänavu välja pääsen, sest ma ei teinud just parimat klubihooaega," sõnas Soo. Tartus pidi ta möödunud aastal leppima peamiselt varumehe rolliga, põhiraskust kandsid tema positsioonil Meelis Kivisild ja Mart Naaber.

24-aastane Soo, kes kuulus veel mullu Eesti koondisessegi, jõudis ühe aasta pikkuse välislepinguni tänu rahvusmeeskonna peatreeneri Gheorghe Cretu abile.

"Mitteldeutschlandi peatreener Mircea Dudas palus Giannilt, kellega ta varem Rumeenia koondises koos töötas, abi temporündaja leidmisel ning viimane soovitaski mind. Kontakt klubiga tekkis eelmisel nädalal ja lepingu allkirjastamiseni jõudsime seega üsna kiiresti," selgitab Soo, kelle suurimaks tugevuseks peetakse korrektset ja õigeaegset blokki.

Mitteldeutschland ei mängi siiski uuel hooajal meistriliigas, kuigi taoline võimalus esiliiga võiduga kaasnes. Soo esialgsel hinnangul võiks Saksamaa esiliiga tase jääda Soome ja Eesti liiga vahepeale.

"Klubi loobus rahalistel kaalutlustel kõrgliigasse minemisest, kuid treeneri jutu põhjal loodetakse uuel hooajal esiliiga taas võita ning siis juba ka kõrgeimas sarjas mängimiseks raha kokku saada," lisas Soo.