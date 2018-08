Kes peale Eesti võrkpallikoondise on teeninud koha EM-finaalturniiril?

Eesti alistas täna Iisraeli 3:1 ning on B-grupi juba võitnud.

A-grupis on üllatuse meisterdanud Rumeenia, mis lõi Soomet 3:2 ja 3:1. Rumeenia koht EM-il on kindel, Soome, kes ainsa võidu on saanud Taani üle, peab veel küüsi närima.

G-grupis sai neljanda võidu Kreeka, Aserbaidžaani võideti 3:2.

Rohkem kindlaid edasipääsejaid valikturniiril praegu veel ei ole. C-gruppi juhivad kolme võidu ja ühe kaotusega Montenegro ja Slovakkia, D-grupi liider Portugal sai kolme võidu kõrvale esimese kaotuse, kui jäi 1:3 alla Austriale. E-grupis on Valgevenel neli võitu ja null kaotust, kuid kahe võidu peal olevatel Hispaanial ja Norral on teoreetiline võimalus neid veel püüda. F-grupis on edasipääsu enam-vähem kindlustanud Ukraina (neli võitu, mitte ühtegi kaotust).

Valikturniiri kaudu teenib pileti 12 meeskonda, kõigi seitsme alagrupi võitjad ja viis paremat teise koha omanikku.

Korraldajatena on automaatselt EM-il koha taganud Prantsusmaa, Sloveenia, Belgia ja Holland. Eelmise aasta EM-i põhjal said sinna veel kaheksa paremat: Venemaa, Saksamaa, Serbia, Itaalia, Bulgaaria, Tšehhi, Poola, Türgi.