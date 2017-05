Kes on uhiuue Saaremaa võrgutiimi salapärane rahastaja?

Järgmisel hooajal lülitub Credit24 Balti liigasse Saaremaa meeskond, mis soovib võita medaleid.

Tegemist on ühtaegu oodatud ja ootamatu uudisega. Saaremaalt pärit häid võrkpallureid on Eesti klubides palju ning juttu kadunud poegade tagasi kutsumisest ja võistkonna moodustamisest on juba mitu aastat veeretatud. Asi on jäänud raha taha. Nüüd saab unistus ühtäkki teoks ja kuuldavasti pannakse kokku Eesti mõistes väga soliidne eelarve.

Kõik algas telefonikõnest, mille sai projekti eestvedaja, ärimees ja poliitik Toivo Alt. Üks hea sõber helistas ja ütles, et vaatab võrkpallimänge ja kuulab, et intervjuusid annavad saare murrakut rääkivad mehed, ning oli valmis meeskonna loomist toetama. „Ta ütles, et teeme ära,” sõnas Alt, kelle sõnul ei tule raha siiski ainult ühelt sponsorilt. „Toetan ka ise ja on teisigi. Tema tõstis teema päevavalgele.”