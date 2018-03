Kes keda? Algavad võrkpalli meistrivõistluste veerandfinaalid

Võrkpalli Credit24 Meistriliiga sai nädalavahetusel uhke lõppakordi ning kolm lõvi leidsid Saaremaal endale uue elupaiga, aga pikka nautimist ei saa meeskonnad endale lubada. Juba sel kolmapäeval tehakse algust Eesti meistrivõistluste veerandfinaalidega, ainsana saab veidi pikemat mängupausi nautida põhiturniiri võitja Saaremaa, kes tagas seeläbi koha otse poolfinaalis.

Ülejäänud Eesti klubid alustavad poolfinaali koha eest võitlust kahe võiduni kestvates seeriates. Veerandfinaalpaarid moodustusid vastavalt Credit24 Meistriliiga põhiturniiri järjestusele ja omavahel lähevad vastamisi põhiturniiri 2. vs 7., 3. vs 6. ja 4. vs 5. Esimene ja vajadusel kolmas mäng peetakse kõrgema asetusega meeskonna kodus.

Pärnu VK (2.) – TTÜ (7.)

Ajakava: 30.03 kell 19.00 (Pärnu spordihall); 1.04 kell 16.00 (Tallinn, Lilleküla Gümnaasium); vajadusel 2.04 kell 19.00 (Pärnu spordihall).

Pärnu meeskonna juhendaja Avo Keel teab, et TTÜ vastu on nemad favoriidiseisuses. „Siiani on meie poolt vaadatuna TTÜ-ga mängud hästi läinud. Loodame poolfinaali jõuda,“ sõnastas peatreener selge eesmärgi.

TTÜ juhendaja Janis Sirelpuu loodab, et noored mängijad suudavad Pärnu vastu väljakule minna pea püsti. „Minu jaoks on kõige olulisem, millise suhtumisega mehed väljakule astuvad. Kas me läheme sinna mõttega, et alustuseks geimi võitmine on võimalik, või suhtumisega, et see pole võimalik,“ arutles Sirelpuu. TTÜ-l on sarnaselt Järvamaaga olnud ülejäänud meeskondadest pikem mängupaus. „Sellega on nii ja naa, trenni oleme saanud rohkem teha, aga mängupraktikat on puudu. Ühe treeningmängu pidasime vahepealsel perioodil Järvamaaga,“ lisas peatreener.

Bigbank Tartu (3.) – Järvamaa VK (6.)

Ajakava: 28.03 kell 20.00 (Paide spordihoone); 29.03 kell 20.00 (Tartu, TÜ spordihoone); vajadusel 2.04 kell 19.00 (Tartu, TÜ spordihoone).

Bigbank Tartu läheb Eesti meistrivõistlustele vastu uue treenerite trioga. Peatreeneri ohjad võttis Oliver Lüütsepalt üle Andrei Ojamets, abitreeneritena aitavad teda Hendrik Rikand ja Argo Meresaar. Rikand sõnas eelseisva seeria eel, et meeskonna töörütm on hea. „Mänguliselt proovime olla meeskond suure algustähega. Õhkkond ja töörütm on meil hea,“ kinnitas Rikand.

Selver Tallinn (4.) – Rakvere VK (5.)

Ajakava: 28.03 kell 19.00 (Tallinn, Audentese spordihall); 31.03 kell 17.00 (Rakvere spordihall); vajadusel 1.04 kell 17.00 (Audentese spordihall).

Selver Tallinna peatreener Austris Stals usub, et nende veerandfinaalpaar on üsna võrdne. „Kaks sarnasel tasemel meeskonda, seetõttu ennustan suurt võitlust. Võidu võtmeks saab olema agressiivne serv ja vastuvõtu kvaliteet. Meie jaoks on oluline, kuidas me suudame hakkama saada Rakvere liidritega Siim Ennemuisti ja Tanel Uuskülaga. Lisaks on meil mõnede mängijate vigastustega probleeme. Seega saavad mõned nooremad võimaluse end näidata,“ kommenteeris Stals. Selveri suurim murekoht on kapten Taavi Nõmmistu trauma, diagonaalründaja vigastas viimases põhiturniiri kohtumises hüppeliigest.

Rakvere peatreener Andres Toode peab samuti hakkama saama üsna räsitud meeskonnaga, sest nädalavahetusel peetud Credit24 Meistriliiga finaalturniiril mängis läbi põlvevalu Tanel Uusküla ja Siim Ennemuist väänas hüppeliigest. „Mängud tulevad väga rasked. Meil on väike väsimus ja vigastused, Selveril aga võimalus midagi saavutada. Edasi pääseda on mõlema võistkonna jaoks elu küsimus,“ sõnas Toode.