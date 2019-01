Kes hiljaks jääb, see... Võrkpallikoondiste EM-valikturniiri Tartu mängud on välja müüdud!

Eesti naiste ja meeste rahvuskoondised peavad oma mängu samal päeval. Kell 16 algab naiste kohtumine Rootsi vastu, kell 19 alustab meeste rahvuskoondis mängu Läti vastu.

Tartu ülikooli spordihoonesse mahub pühapäeval võrkpallimänge vaatama 2343 piletiga pealtvaatajat.

Pilet on päevapilet, s.t. et sellega saab vaadata mõlemat mängu. Tulenevalt suurest publikuhuvist ja kell 16 algava naiste Eesti - Rootsi mängu olulisusest ning lähtudes sellest, et piletid on määramata istekohtadega, siis soovitab Eesti Võrkpalli Liit fännidel tulla saali võimalikult varakult. Uksed avatakse 1 tund enne naiste mängu algust, s.t. kell 15.