Kertu Laak tegi Meistrite liigas võimsa mängu

Soome klubi Salo LP Viesti ridadesse kuuluv Eesti naiste võrkpallikoondise mängija Kertu Laak tegi eile Meistrite liiga teise ringi mängus suurepärase esituse, tuues Bulgaaria klubi Plovdivi Maritza vastu naiskonna parimana 25 punkti (+15). Salo pidi sellele vaatamata võtma vastu 1:3 (18:25, 20:25, 25:23, 21:25) kaotuse.

Laak realiseeris rünnakuid 38-protsendiliselt, terve Salo naiskond 26-protsendiliselt, teatab volley.ee. Vastaste sama näitaja oli 41%.

Salo naiskonna peatreener Tomi Lemminkäinen kommenteeris Euroopa Võrkpalliliidu kodulehele antud intervjuus kohtumist järgmiselt: „Mäng oli tasavägine kuni teise tehnilise vaheajani. Siis muutus meie rünnak pehmeks ja meil polnud kedagi, kes oleks palli maha löönud. Peame olema paremad kaitsemängus ning servil. Eriti rahulolematu olen mee kaitse osas. Kolmanda geimi võitmine oli väga oluline, see näitas, et suudame sellest vastasest jagu saada. Võtame avamängust kaasa head asjad ning valmistume korduskohtumiseks. Tuleb meeles pidada, et meie mängijad on enamjaolt väga noored.“

Korduskohtumine peetakse järgmisel kolmapäeval Soomes.