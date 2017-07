Kert Toobal: kui Eestis selliseid hetki ka ei hinnata, pole mõtet sporti teha

Ülinapilt MM-finaalturniirilt eemale jäänud Eesti võrkpallikoondise kapten Kert Toobal oli mõistagi äärmiselt pettunud, samal ajal oli ta mängijate üle ka uhke.

Eesti koondis jõudis selles valiksarjas teist korda finaalturniirist ühe võidu kaugusele. Nii Venemaa kui ka Belgia vastu läksime juhtima, kuid mõlemad korrad kaotasime 1:3. Kokkuvõttes saavutasime MM-valiksarja Euroopa kvalifikatsioonis kaheksanda koha. Nii kõrgel pole me kunagi varem olnud.

„Ma ei usu, et mängijatele midagi sisse jäi. Kõik pandi välja. Minul meestele etteheiteid ei ole. Võtan nende ees mütsi maha,“ lausus Toobal. „Oli olukordi, kus oli tarvis võidelda ja me võitlesime. Belgia võidus mängis rolli see, et nad pidid täna võitma vaid kaks geimi (Eesti vajas edasipääsuks 3:1 võitu – M. R.). See, et nad mängisid kodus. Ja see, et nad olid mänginud siin vähem geime.“

Eesti domineeris avageimi täielikult. Belgia tõi sisse teise diagonaalründaja Gert van Walle, kes tõi mängu pöörde. Nõnda jõudis võrkpallikoondis kahel korral MMile lähedale, kuid täppi i-le panna ei suutnud. Ometi väärivad mehed kahtlemata kiitust.

„Kui selliseid hetki ka ei hinnata, pole mõtet Eestis sporti teha. Võidud Hispaania üle ei tule lihtsalt. Loodan, et inimesed saavad sellest aru. Mina näen iga päev, kuidas need kutid pingutavad treeningul. Kuidas nad liiguvad järgmisel hommikul. Kui see pole ka austust väärt, siis ma ei tea, mis üldse on,“ rääkis Toobal.