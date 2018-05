Kert Toobal jätkab karjääri välismaal

Eesti võrkpallikoondise kapten Kert Toobal sõlmis lepingu eestlaste jaoks väga tuttava välisklubiga, liitudes poolakate Lubini Cuprumiga.

Poola klubi teatas täna sotsiaalmeedia vahendusel, et on sõlminud lepingu 38-aastase sidemängija Toobaliga.

Viimased kolm hooaega Prantsusmaal Rennes Volleyt esindanud Toobal liitub meeskonnaga, kus mängisid mullu ka Robert Täht ja Keith Pupart. Üle-eelmisel aastal oli Cuprumi juhendajaks Eesti koondise peatreener Gheorghe Cretu.

Toobal ütles juba märtsi lõpus Delfile ja Eesti Päevalehele, et soovib Rennesi klubist lahkuda. „Kolm aastat on juba piisavalt pikk aeg, et tahaks kuhugi edasi liikuda. Meil on meeskonnas suured muudatused tulemas ja ka juba on olnud selle hooaja jooksul. Juhtkonnas on palju vahetusi ja ainult treener jääb alles, kõik mängijad lahkuvad,” sõnas rahvuskoondise kapten.

Delfi andmetel tundis Toobali palkamise vastu tõsist huvi vähemalt ka üks Eesti klubi - Tartu Bigbank.