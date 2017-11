Kert Toobal ehitas Rennes’i rünnaku hiilgavalt üles, Renee Teppani tööandja mõõn Itaalias jätkub

Prantsusmaa meistriliigas alistas Rennes’i Volley Toulouse’i 3:1, Itaalias jäi Trentino alla tabeliliidrile Perugiale 0:3.

Kert Toobal viibis tavapäraselt platsil Rennes’i mängu algusest lõpuni. Rennes alustas hooaega nelja järjestikuse kaotusega, kuid eile õhtul oldi vastasest üle veenvalt 25:18, 25:18, 22:25, 25:15.

Toobal tõi neli punkti, ühe hanitusega ja kolm serviga. Ta leidis suurepärase klapi ründajatega, meeskonna resultatiivusprotsent oli harvanähtavalt kõrge – 64! Diagonaalründaja kohal leedulast Arvydas Miseikist asendanud David Feughoud sai väga hästi hakkama, kogudes 19 punkti (rünnak 64%).

Tosina võistkonna seas on Rennes kolme punktiga siiski viimane, 11. kohal asuval Toulouse’il on punkte sama palju. Liider Chaumont on kogunud 12 punkti, Andri Aganitsa koduklubi Montpellier teisena 11, Ardo Kreek ja Pariisi Volley hoiavad 9 silmaga viiendat kohta, Martti Juhkami ja Tourcoingi leiame 7 punktiga kaheksandalt ehk viimaselt play-off’i viivalt kohalt.

Itaalia kõrgliigas sai jätku Trentino Diateci nukker seeria. Eile näidati küll hambaid vaid võite tunnistavale Perugiale, kuid lõpptulemuseks oli ikkagi 0:3 (21:25, 24:26, 28:30). Teppan käis seekord üksnes vahetusest servimas, kolme pallingu peale eksis ta korra. Seitsmest mängust on võidetud vaid kaks, seitse punkti annavad medalimõtetega hooaega alustanud Trentinole tabelis alles 11. koha.