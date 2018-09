Kellele hoiavad Eesti koondislased võrkpalli MM-il pöialt? Tähe vastus paneb küsimuse üle sügavamalt mõtlema

Eelmisel nädalal ilmus Eesti Päevalehes pikem tutvustav lugu võrkpalli MM-ist. Pühapäeval pandi Itaalias ja Bulgaarias pall mängu, võõrustajad said kuivad võidud. Itaalia lõi Jaapanit 3:0, Bulgaaria sama tulemusega Soomet. Turniir jätkub homme.

Kuna ajaleht pole kummist, siis kõik küsimused tookord lehte ei mahtunud. Siinkohal toome ära küsimused-vastused, mis lehelukku ei mahtunud.

Mis on su isiklik lemmikmeeskond (või meeskonnad) MM-il? Miks just neile pöialt hoiad?

Kristo Kollo: „Isiklikult hoian pöialt Brasiiliale. Meeldib nende mängustiil ja loodan, et nad püsivad konkurentsis lõpuni välja."

Alar Rikberg: „Lemmikud on nö suurtest Venemaa ja Poola, sest nendes võistkondades on minugi endisi võistkonnaliikmeid välishooaegadest. Eks ma hoian pöialt ka põhjanaabritele, kuid kardan, et alagrupis nelja hulka tuleks oleks neile juba väga suur õnnestumine.”

Rainer Vassiljev: „Kuigi neil pole just kergemad ajad ja palju mängijaid puudu, meeldib mulle väga see võrkpall, mida Tuomas Sammelvuo juhitud Soome üritab mängida. Kui vaadata tipu poole, siis ootan huviga, milline Brasiilia välja näeb.”

Robert Täht: „Eesti on minu lemmikmeeskond ja ülejäänud meeskondi pean vastasteks ning kellelegi pöialt hoida tundub kohatu. Kuid huvitav on näha, kui kaugele belglased või näiteks soomlased purjetavad, sest nendega on hiljuti just mängitud. Soomlastel on ka väga soodne alagrupp ja kuigi nad pole hiljuti mänginud veenvalt, usun, et pääsevad alagrupist siiski edasi. Sellega ka selgelt nende teekond piirduks.”

Kes mängijatest võiks tõusta MM-i säravaimaks täheks? Ennusta!