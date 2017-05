Kellega võrkpallikoondis MM-valiksarja järgmises ringis vastamisi läheks?

Juhul, kui Eesti koondis täna kell 20.30 algavas MM-valiksarja teise ringi viimases mängus Venemaale kaotab (mis on tõenäoline), jätkub meie jaoks valiksari kolmandas ringis.

Teises ringis teenivad MM-pääsme kõigi kuue grupi võitjad. Teiseks tulevad meeskonnad mängivad valiksarja kolmandas ringis välja veel ühe pileti. Seega kokku pääseb Euroopa kvalifikatsiooniturniirilt edasi seitse tiimi, lisaks korraldajad Itaalia ja Bulgaaria ning tiitlikaitsja Poola. MMil mängib kokku 24 riiki.

Mõned spetsialistid on seisukohal, et lihtsam on täna Venemaad võita kui kolmandas ringis kogu grupp ära võita. Võib-olla tõesti. Vaatame, kes meile juulis vastasteks tuleksid.

A-grupp. Täna mängivad võidu nimel Saksamaa ja Prantsusmaa. Euroopa meister Prantsusmaa pole päris parimas rivistuses, Saksamaa on kokku ajanud viimaste aastate parima tiimi.

B-grupp. Hollandil on 4, Slovakkial 3, Austrias ja Kreekal 2 võitu. Täna mängivad Holland – Slovakkia, Austria - Moldova ja Kreeka - Luksemburg. Ilmselt võidab Holland grupi ja Austria üllatab teise kohaga.

C-grupp. Esimese ja teise koha selgitavad täna välja Sloveenia ja Belgia.

D-grupp. Täiseduga Eesti ja Venemaa kohtuvad täna omavahel.

E-grupp. Serbia on kindlustanud esikoha, teiseks peaks tulema Valgevene, teoreetilised võimalused on ka tublisti mänginud Šveitsil ja Taanil.

F-grupp. Soomel 4 võitu, Tšehhil ja Hispaanial 3. Põhjanaabrid võõrustavad täna tšehhe, Hispaania vastaseks on Põhja-Iirimaa. Pakuks, et Soome läheb esimesena edasi ja Hispaania teisena.

Seega kui erilisi üllatusi ei juhtu, hakkavad juulis viimase MM-pileti nimel kemplema Prantsusmaa/Saksamaa, Austria, Sloveenia/Belgia, Eesti, Valgevene ja Hispaania.

Hispaaniat võitis Eesti hiljuti peetud sõprusmängudes üsna selgelt, üle oleme viimasel ajal olnud ka Valgevenest ja Austriast. Belgiaga oleme viimasel ajal sõprusmängudes üsna võrdselt pusinud, samas Prantsusmaa või Saksamaa oleks väga kõva pähkel.