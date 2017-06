Kellega Eesti mängib, Taiwani või Hiina Taipeiga? – „Mine põrgu!”

Maailmaliigas debüteeriva võrkpallikoondise avavastane Taiwan üritab meid lüüa Kalev-68 relvaga.

Kolmapäeva hilisõhtul 16 000 elanikuga Montenegro mägilinna Bijelo Poljesse jõudnud võrkpallikoondist tervitas korralik äikesetorm. Eileõhtune treening tuli katkestada, sest vool läks spordihallist ära. „Pole hullu, peaasi, et mängijad on terved,” jäi peatreener Gheorghe Creţu tüüneks. Pisut muret teeb talle vaid nädala algul haigestunud Robert Tähe tervis, kuid temagi tundis end eile juba hästi. Maailmaliiga kolmanda divisjoni esimesel alagrupiturniiril on meie vastaseks Taiwan, Tuneesia ja Montenegro. Ehkki maailma edetabelis asub esimene 33. ja teine 24. real, võib 38. kohta hoidvat Eestit siiski pidada kergeks soosikuks kõigis kolmes matšis.