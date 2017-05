Keel jätkab Pärnu peatreenerina, kuid Pulk lahkub

Pärnu Võrkpalliklubi diagonaalründaja Hindrek Pulk üritab mulluse vea parandada ning uueks hooajaks lepingu välismaalt teenida.

"Praegu on selge vaid see, et põhimeestest lahkub Hindrek, kes ei pikendanud lepingut," sõnas meeskonna mänedžer Reio Tilk Delfile. "Ta otsib välismaalt variante ja kui sealt midagi ei leia, siis kaldun arvama, et ta vaatab Tallinna poole, kus elab pere."

26-aastase Pulga lahkumine on omamoodi ühe ajastu lõpp, sest temast sai aastate eest just Keele käe all Tallinna Selveri ja kogu Balti liiga suurim punktikütt. Kolm hooaega tagasi liikus ta koos Keelega ka Pärnusse, kuid tänavu tekkisid mängija ja treeneri vahel teatavasti lahkhelid.

"Mul oli lihtsalt aeg minna. Olin liiga kauaks võistkonda jäänud," selgitas Pulk otsust. "Elame-näeme, mis edasi juhtub. Ühegi välisklubiga pole kontakti olnud, seega ei välista ma ka mõnes Eesti klubis jätkamist."

Saarlane oli eelmisel sügisel lähedal lepingule Poola kõrgliigaklubi Kielcega, kuid vigastas testiperioodil selga ja naasis suvepealinna.

Kehtiv leping on Pärnul järgmiseks aastaks nurgamehe Taavet Leppiku ning lätlaste Aleksandrs Kudrjašovsi (nurgaründaja) ja Toms Švansiga (keskblokeerija). Kolmaski lätlane, diagonaalründaja Edvarts Buivids on klubi juhtidele kinnitanud, et kui kaugemalt lähiajal pakkumisi ei tule, siis jätkab ta just Pärnus.

"Taaveti vastu on huvi tuntud ka välismaalt, mistõttu pole välistatud, et kui klubid jõuavad kokkuleppele, võib ta suvel lahkuda," selgitas Tilk Leppiku olukorda.

Meeskonna peatreenerina jätkab Avo Keel, kellega sõlmitakse ilmselt lähiajal ka ametlik lepingupikendus.

"Ma usun, et me jõuame Avoga kokkuleppele," avaldas Tilk lootus. Keel kinnitas omalt poolt: "Minuga on järgmise aasta meeskonna komplekteerimise osas aru peetud, seega peaksin jätkama."

Keele sõnul on meeskonnas jätkamas ka Markkus Keel, tänavu Pielavesi Sampos mänginud ning maikuu keskel õlaoperatsioonile mineva Martti Keele meeskonda naasmist ta aga tõenäoliseks ei pea.

"Siin tuleb nüüd minu isaroll mängu. See poleks hea, kui üks neist pingil peaks istuma," ütles Keel ausalt. Teatavasti on mõlemad Keele pojad sidemängijad, kuid korraga saab väljakul olla vaid üks selle positsiooni mängija.

Lisaks mainitutele loodab klubi lepingut pikendada ka teiste põhimeeste ehk Edgar Järvekülje, Harri Palmari, Tamar Nassari ja Sander Rätsepaga.